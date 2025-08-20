Slušaj vest

Evropska strana smatra da je to obostrano korisni pristup. Njihov primarni plan igre jeste da puste da se razotkrije blef Vladimira Putina, što će pružiti priliku za oštrije sankcije.

Evropljani uvereni da Putin blefira

Francuski predsednik Emanuel Makron, koji je na početku rata u Ukrajini imao najviše kontakta sa Putinom, sada je najglasniji po pitanju toga da ruski predsednik nije ozbiljan u vezi sa mirom i da je i dalje posvećen svom cilju uništenja Ukrajine.

- Da li mislim da Putin želi mir? Odgovor je ne. Ako želite moje najdublje uverenje: Ne. Da li mislim da Tramp želi mir? Da. Ne mislim da Putin želi mir, već kapitulaciju Ukrajine. To je ono što je predložio - rekao je nedavno Makron.

Putin traži da zadrži kontrolu nad većim delom ukrajinske teritorije, uključujući i oblasti u kojima se nalaze ključne ukrajinske odbrambene linije, koje bi mu kasnije omogućile da pokrene nove napade. On takođe kategorično odbacuje prisustvo NATO snaga koje bi garantovale bezbednost zemlje Ukrajine rata, što je ključni uslov za Kijev.

Dok su pripreme za mogući samit Putina i Zelenskog u toku, lideri iz cele Evrope održali su niz hitnih razgovora kako bi razmotrili svoj odgovor i razmenili informacije sa diskusija u Beloj kući.

Prema rečima petoro diplomata, koji su za "Politiko" govorili pod uslovom anonimnosti, predsednici, premijeri i ambasadori su se uglavnom slagali sa Makronom. Izrazili su duboku nesigurnost da će Kremlj pregovarati sa dobrim namerama, ali su optimistični da će Vašington kazniti Rusiju ako se pokaže da je Putin najveća prepreka miru.

- Jasno je da ako se nađemo u situaciji u kojoj Putin dokaže da ne želi da okonča rat, to će primorati Trampa da deluje i ojačaće argumente za sankcije - rekao je diplomata iz jedne zemlje koja je prisustvovala sastanku "Koalicije voljnih".

Evropljani smatraju da je pritisak američkih sankcija ključan za diplomatski proces, a mnogi tvrde da je Putin nateran na sastanak sa Trampom na Aljasci tek nakon što je Vašington uveo visoke carine protiv Indije zbog kupovine ruske nafte. Dramatičan sledeći korak bio bi eskalacija sličnih sankcija kako bi se ugušila izuzetno važna trgovina Rusije sa Kinom.

Drugi diplomata je potvrdio da su saveznici rado podržali američku inicijativu za posredovanje u primirju, ne zato što su nužno mislili da će to funkcionisati, već "zato što će to biti jasan test ruskih namera". Treći je rekao da će bezbednosne garancije pomoći Ukrajini da "pregovara sa pozicije snage", dok će sankcije osigurati da "imamo prednost nad Putinom".

Laskanje Trampu kao ključna strategija

Evropski lideri su prilično hvalili Trampa u Beloj kući. Međutim, iza zatvorenih vrata, oni su bili više fokusirani na podsticanje novih, oštrih ekonomskih sankcija ako i kada Moskva odbije da okonča svoju invaziju.

Kupujući vreme, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Moskva ne odbacuje razgovore sa Ukrajinom, ali je insistirao da bi svaki sastanak dvojice lidera morao biti pripremljen "korak po korak, postepeno, počevši od ekspertskog nivoa, a zatim prolazeći kroz sve neophodne faze". Putin je navodno odmah predložio samit u Rusiji, što je ideja koja je odmah odbačena.

Jedan nemački zvaničnik je rekao da ovo kolebanje postaje značajan test ruske ozbiljnosti.

Usijali se telefoni

Na evropskoj strani, diplomatija sada brzo napreduje. EU je održala vanredni sastanak ambasadora i odvojeni video samit lidera "Koalicije voljnih", koja uključuje i zemlje van EU, poput Turske i Kanade.

Ministri odbrane i spoljnih poslova EU će se takođe neformalno sastati sledeće nedelje, jer rastu očekivanja da bi konkretan mirovni predlog mogao biti spreman za predstavljanje Zelenskom i Putinu u roku od oko nedelju dana.

Tramp je nagovestio da bi američka vazdušna moć mogla biti upotrebljena u Ukrajini, dok bi evropske zemlje mogle da rasporede vojsku da zaštite Ukrajinu.

Dok su zapadne zemlje sve uverenije da mogu da sarađuju sa Trampom i održe jedinstveni front, one su takođe prinuđene da prilagode svoje crvene linije kako bi mu odgovarale. Nakon razgovora u Vašingtonu, EU je izgleda ublažila svoj zahtev da Rusija prihvati prekid vatre pre početka pregovora.

"Ako Putin ne bude dobar - to je teška situacija"

- Postojala je izvesna nada da bi Tramp mogao da promeni mišljenje po pitanju prekida vatre. To se nije dogodilo. Ali sve u svemu, to je ipak bio dobar korak ka miru - rekao je peti diplomata, izražavajući zabrinutost zbog razlike u stavovima.

Međutim, najvažnije je to što čak i sam Tramp sada javno priznaje da Putin možda ne pregovara u dobroj veri.