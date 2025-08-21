Slušaj vest

Konvoj pomoći Svetskog programa za hranu (WFP) napadnut je u sredu u blizini sudanskog grada Melit, koji se nalazi u Severnom Darfuru i pogođen je glađu, izjavio je portparol te agencije UN.

Tri od 16 kamiona konvoja, koji su prevozili vitalnu pomoć u hrani za stanovnike sela Alsaja, oštećena su i zapaljena, rekao je portparol Gift Vatanasatorn.

On je dodao da su svi članovi konvoja bezbedni i zdravi.

Od aprila 2024. godine, grad Melit je pod kontrolom Snaga za brzu podršku (RSF), paravojnih formacija koje su u ratu sa vojskom više od dve godine.