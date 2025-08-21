Slušaj vest

Konvoj pomoći Svetskog programa za hranu (WFP) napadnut je u sredu u blizini sudanskog grada Melit, koji se nalazi u Severnom Darfuru i pogođen je glađu, izjavio je portparol te agencije UN.

Tri od 16 kamiona konvoja, koji su prevozili vitalnu pomoć u hrani za stanovnike sela Alsaja, oštećena su i zapaljena, rekao je portparol Gift Vatanasatorn.

On je dodao da su svi članovi konvoja bezbedni i zdravi.

Od aprila 2024. godine, grad Melit je pod kontrolom Snaga za brzu podršku (RSF), paravojnih formacija koje su u ratu sa vojskom više od dve godine.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaKATASTROFA U SUDANU: 63 ljudi umrlo od gladi za nedelju dana u gradu El Fašer
collage.jpg
PlanetaŽESTOKE BORBE NA ULICAMA GRADA! U toku je razmena mitraljeske vatre, ulična bitka u punom jeku! Vojska i pobunjenici u opasnom klinču oko El-Fašera! (VIDEO)
2025-03-21 09_45_15-VIDEO Sudanska vojska nakon dvije godine brutalnog rata zauzela predsjedničku pa.png
PlanetaSAOBRAĆAJNA NESREĆA USRED LIBIJSKE PUSTINJE: Poginulo 11 sudanskih migranata od kojih su tri žene i dvoje dece
screenshot-5.jpg
PlanetaSTRAŠAN NAPAD PARAVOJNIH FORMACIJA: Šestoro ubijeno u bolnici u Sudanu
sudan01 EPA Mohamed Hossam.jpg