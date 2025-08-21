Planeta
ZAPALJENA TRI KAMIONA: U Sudanu napadnut konvoj pomoći Svetskog programa za hranu
Slušaj vest
Konvoj pomoći Svetskog programa za hranu (WFP) napadnut je u sredu u blizini sudanskog grada Melit, koji se nalazi u Severnom Darfuru i pogođen je glađu, izjavio je portparol te agencije UN.
Tri od 16 kamiona konvoja, koji su prevozili vitalnu pomoć u hrani za stanovnike sela Alsaja, oštećena su i zapaljena, rekao je portparol Gift Vatanasatorn.
On je dodao da su svi članovi konvoja bezbedni i zdravi.
Od aprila 2024. godine, grad Melit je pod kontrolom Snaga za brzu podršku (RSF), paravojnih formacija koje su u ratu sa vojskom više od dve godine.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši