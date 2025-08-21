Slušaj vest

Brodovi iz celog sveta, mnogi ukrašeni zastavama i s posdama na visokim jarbolima, napustili su priobalni grad Ijmuiden na Severnom moru kako bi počeli višesatnu plovidbu kanalom Severnog mora i amsterdamskim plovnim putem za SAIL 2025, prvo izdanje festivala u poslednjih deset godina.

Divne scene jedrenjaka iz Amsterdama! Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oblačić narandžastog dima i brodske sirene dok je replika klipera s tri jarbola "Stad Amsterdam" prolazila kroz prevodnicu što je bio zvaničan početak. Svaki brod je dočekan s dva topovska pucnja i himnom svoje države dok je uplovljavao u luku.

Stotine brodića i čamaca sa posmatračima ispunile su plovne puteve kako bi plovile uz jedrenjake.

Taj događaj koji privlači stotine hiljada posetilaca, priređuje se svake pete godine, sem 2020. kada je bio otkazan zbog pandemije kovida-19.

Parada večeras kulminira vatrometom. Brodovi će u Amsterdamu, mnogi otvoreni za posetioce, ostati ;tokom vikenda.

Prvi put je to priređeno 1975. godine u čast 700. godišnjice Amsterdama, a ove godne se navršava 750. godišnjica postojanja tog grada.

Kurir.rs/Beta

