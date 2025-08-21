Slušaj vest

Ruska vojska napreduje u opkoljavanju strateškog centra u industrijskom regionu Donbas u Ukrajini, piše Rojters.

Još četiri osobe su ranjene u napadu, rekao je tamošnji guverner Vadim Filaškin i dodao da je meta osam udara bila lokalna pijaca.

Pozvao je stanovnike da evakuišu grad, koji je sve više pod napadima dok se ruske snage približavaju sa tri strane.

Samo juče, dodao je Filaškin, ruske snage su Kostjantinovku gađale sa 10 vođenih bombi.

Taj grad je dugo bio ključno logističko čvorište za ukrajinsku vojsku.

Kurir.rs/Beta

