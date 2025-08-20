Slušaj vest

Misleći na sukob Azerbejdžana i Jermenije, koji je zaključen mirovnim sporazumom potpisanim u Beloj kući, Tramp je pogrešno izgovorio ime jedne od zemalja, dok je drugu zamenio za potpuno drugu državu.

"Videli ste šta se desilo s Aberbajdžanom. Imali su sukob od 30, 35 godina s Albanijom", rekao je Tramp.

Ranije danas, predsednik SAD-a je rekao da je Krim veličine Teksasa, iako je i to potpuno pogrešno.

Inače, Tramp je zbog sličnih gafova kroz prethodne četiri godine konstantno kritikovao svog prethodnika Džoa Bajdena, kojeg je, obično povezujući to s ovakvim izjavama, zvao nekompetentnim za kancelariju predsednika.

Međutim, od preuzimanja Bele kuće u januaru ove godine, ali i pre toga, Tramp je takođe imao veliki broj sličnih gafova, ali i drugih bizarnih izjava.