Njena porodica, koja nije prihvatala ideju da bude sa mladićem od 18 godina koji nema ni posao.

Vlasti su u jednom trenutku otvorile krivični predmet za silovanje protiv mladića, nakon što je devojka pobegla od kuće da bi bila sa svojim dečkom.

Rumunska policija je istragom utvrdila da su žrtve devojčica iz mesta Krevedija Mare, okrug Đurđu, i mladić od 18 godina iz okruga Bužau.

Zabranjena ljubav

Dvoje adolescenata su bili u vezi i otprilike tri meseca i živeli su zajedno u kući roditelja devojke.

U početku, porodica je prihvatala njihovu vezu, ali su kasnije nastale tenzije.

Prema prvim informacijama, roditeljima je smetalo da mladić ostane u kući bez posla, što je dovelo do brojnih nesuglasica.

U trenutku tragedije, vozač kamiona je ispričao da je vidio kako se dvoje bacaju na kolovoz u zagrljaju.

Sudar je bio koban.

Policija je otvorila krivični predmet i nastavlja istragu kako bi tačno utvrdila okolnosti u kojima se tragedija dogodila.

Kurir.rs/atvbl

