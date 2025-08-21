Sada više nema šanse da se pronađe oko 25 ljudi koji se još uvek vode kao nestali, nakon što se brod prevrnuo na severozapadu Nigerije u nedelju, saopštila je večeras tamošnja spasilačka služba.
NIGERIJA: Vlasti saopštile da se ne mogu pronaći sve žrtve brodoloma, njih oko 25
Brod, koji je prevozio više od 50 putnika na rečnu pijacu u državi Sokoto, prevrnuo se u nedelju ujutru.
Istog dana 25 ljudi je spašeno, navela je spasilačka služba i dodala da su u utorak pronađena tri tela.
"Kako stvari stoje, operacije potrage i spasavanja su obustavljene jer posle 24 sata više nema šanse da se pronađu preživeli", dodala je ta služba.
Nesreće sa čamcima su česte na loše regulisanim plovnim putevima Nigerije, zbog preopterećenja i lošeg održavanja, posebno tokom kišne sezone kada se reke i jezera prelivaju.
Kurir.rs/Beta
