Incident se dogodio 12. septembra 2024. godine, kada je tadašnji policajac Hertfordširske policije, Marcin Zielinski (27), tokom pretresa kuće, snimljen kamerom na ulaznim vratima kako otvara ormarić, vadi ženske gaćice i stavlja ih u džep.

Zielinski je na sudu priznao krađu i zloupotrebu službenog položaja, a ovog ponedeljka osuđen je na četiri meseca zatvora, prenosi Dejli mejl.

„Osećam se zgađeno i prevareno“

Iako joj je presuda donela barem delimično olakšanje, Lea-En kaže da je incident ostavio trajne posledice.

„Plakala sam, smejala se od šoka, bila besna… Sada se osećam ranjivo i uplašeno. Konstantno sebi postavljam pitanje: Zašto je to uradio? Šta je hteo s njima? Da li je to učinio i drugim ženama?“, izjavila je.

Dodala je da se nakon incidenta osećala toliko povređeno i poniženo da je bacila ceo garderober i sve donje rublje, jer ju je svaki pogled na fioke podsećao na snimak.

Šok i za porodicu

Posebno teško sve je podnela njena 13-godišnja ćerka s autizmom, koja je, tvrdi Lea-En, nakon svega razvila strah od policije.

„Rekla mi je da se boji da su možda uzeli nešto iz njene sobe, jer tamo nije bilo kamera. Od tada veruje da se policiji ne sme obratiti za pomoć“, objašnjava.

Njen suprug Grant otkrio je snimak na kućnom video-nadzoru dok je Lea-Ann bila u pritvoru zbog nepovezanog slučaja (kasnije je puštena bez optužbi).

„Na snimku se vidi kako šalje drugog policajca u drugu sobu, a onda sam otvara ormarić i uzima gaćice. Bio sam besan, odmah sam sve prijavio policiji“, rekao je Grant za Daily Mail.

Ponižavajuća procedura

Par tvrdi da su dodatnu traumu doživeli kada je Lea-En morala da identifikuje sopstvene gaćice među 15 pari zaplenjenih iz policajčevog doma.

„A šta je s ostalima? Ako je uzeo moje, odakle su onda sve ostale?“, pita se Grant.

Lea-En smatra da bi kazna za policajca trebalo da bude stroža.

„Četiri meseca zatvora nisu dovoljna. On je zloupotrebio moju kuću, moj život, moje poverenje. Policajci bi trebalo da štite, a ne da koriste svoj položaj za bolesne porive.“

Podsetila je i na slučaj britanskog policajca Vejna Kuzensa, koji je od neprimerenog ponašanja postupno eskalirao do ubistva. „Šta ako se ovo ponovi s nekom starijom ili nemoćnom ženom? Šta ako sledeći put ode korak dalje?“

Osuda i iz policije

Policija Hertfordšira potvrdila je da je Zielinski dao ostavku dok je bio pod istragom, a njihova pomoćnica glavnog komandanta, Džena Telfer, izjavila je: