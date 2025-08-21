Slušaj vest

Izraelska vojska je objavila da je započela "preliminarne akcije" ui okviru planirane kopnene ofanzive sa ciljem zauzimanja i okupacije celog grada Gaze.

Iz Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), kako je zvanični naziv tamošnje vojske, saopšteno je da već drže pod kontrolom područja na obodima glavnog grada Pojasa Gaze.

Vojni portparol je rekao da trupe već deluju u oblastima Zejtun i Džabalija kako bi uspostavile temelje za ofanzivu, koju je ministar odbrane Izrael Kac juče zvanično odobrio, a koja će biti predstavljena kabinetu za bezbednost izraelske vlade kasnije ove nedelje.

Oko 60.000 rezervista je pozvano da obuku uniforme septembra kako bi se aktivno osoblje oslobodilo za operaciju u gradu Gazi.

Rojters je preneo optužbu palestinske ekstremističke organizacije Hamas da Izrael ometa sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze kako bi nastavio "brutalni rat protiv nevinih civila".

BBC navodi da su Palestinci već beže iz grada Gaze i da se očekuje da će stotinama hiljada žitelja prestonice palestinske enklave biti naređeno da se evakuišu i upute u skloništa na jugu Pojasa Gaze dok teku pripreme za izraelski plan preuzimanja teritorije.

Mnogi saveznici Izraela osudili su njegov plan te zemlje, a francuski predsednik Emanuel Makron, koji je zbog najave priznanja Palestine kao države u nikada gorim odnosima s izarelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, juče je upozorio da taj plan "može dovesti samo do katastrofe za oba naroda i rizikuje da ceo region uvuče u ciklus stalnog ratovanja".

Upozorenje Crvenog krsta

Međunarodni komitet Crvenog krsta je u međuvremenu saopštio da dalje raseljavanje i intenziviranje neprijateljstava "donosi rizik po pogoršanje već katastrofalne situacije" za 2,1 milion stanovnika Pojasa Gaze.

Izraelska vlada je objavila nameru da osvoji ceo Pojas Gaze nakon što su indirektni pregovori sa Hamasom o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca propali prošlog meseca.

Brigadni general Efi Defrin, portparol IDF, rekao je na televiziji da je Hamas "izudaran i izlomljen" nakon 22 meseca rata u Pojasu Gaze.

- Produbićemo štetu (koju nanosimo) Hamasu u gradu Gazi, uporištu vladinog i vojnog terora ove terorističke organizacije. Produbićemo štetu terorističkoj infrastrukturi iznad i ispod zemlje i prekinuti zavisnost stanovništva od Hamasa - poručio je Defrin.

On je kazao da IDF "ne čeka" da započne operaciju.

- Počeli smo preliminarne akcije i već sada trupe IDF drže predgrađe Gaze - naveo je portparol izraelske vojske.

On je dodao da su "dve brigade sdelovale na terenu u kvartu Zejtun, gde su poslednjih dana pronašle podzemni tunel s oružjem, a treća brigada je delovala u oblasti Džabalije".

Defrin je poručio da će civilno stanovništvo Gaze bicti upozoreno da se evakuiše radi svoje bezbednosti kako bi se "minimizovala šteta po civile".

Mahmud Basal, portparol agencije za civilnu zaštitu Gaze, kojom upravlja Hamas, rekao je u utorak za AFP da je situacija "veoma opasna i nepodnošljiva" u gradskim naseljima Zejtun i Sabra.

Francuska agencija je izvestila da je u izraelskim vazdušnim udarima i vatri kopnenih snaga u sredu širom teritorije Pojasa Gaze poginulo 25 ljudi.

Među njima je troje dece i njihovi roditelji prilikom bobardovanja njohovom doma u oblasti Badr u izbegličkom kampu Šati, zapadno od grada Gaze.

IDF: Činimo sve što je moguće da sprečimo štetu po taoce

Defrin je rekao da Izraelska vojska takođe čini sve što je moguće kako bi sprečila štetu po 50 talaca koje Hamas još uvek drži u Pojasu Gaze, od kojih se veruje da je 20 osoba živo.

Njihove porodice su izrazile strah da bi oni koji su zatočeni u gradu Gazi mogli da budu ugroženi kopnenom ofanzivom.

Međunarodni komitet Crvenog krsta je upozorio na katastrofalnu situaciju i za palestinske civile i za taoce ako se vojne aktivnosti u gradu Gazi intenziviraju.

- Nakon meseci nemilosrdnih neprijateljstava i ponovljenog raseljavanja, ljudi u Gazi su potpuno iscrpljeni. Ono što im je potrebno nije veći pritisak, već olakšanje. Ne više straha, već šansa da dišu. Moraju imati pristup osnovnim potrepštinama da bi živeli dostojanstveno: hrana, medicinski i higijenski materijal, čista voda i bezbedno sklonište. Svako dalje intenziviranje vojnih operacija samo će produbiti patnju, razdvojiti još porodica i ugroziti nepovratnu humanitarnu krizu. Životi talaca takođe mogu biti ugroženi - navodi se u saopštenju u kojem se poziva na hitan prekid vatre i brz i nesmetan protok humanitarne pomoći kroz Pojas Gaze.

BBC navodi da istovremeno posrednici iz Katara i Egipata pokušavaju da obezbede sporazum o prekidu vatre i predstavili su novi predlog za 60-dnevno primirje i oslobađanje oko polovine talaca, što je Hamas prihvatio u ponedeljak.

Izrael još nije podneo zvanični odgovor, ali su izraelski zvaničnici u utorak insistirali da više neće prihvatati delimični sporazum i zahtevali sveobuhvatni dokument koji bi omogućio oslobađanje svih talaca.

U sredu je Hamas optužio izraelskog premijera Netanjahua da je zanemario predlog posrednika o prekidu vatre i rekao da je on "pravi opstrukcionista svakog sporazuma".

Izraelska vojska je pokrenula kampanju u Pojasu Gaze kao odgovor na napad koji je Hamas izveo na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, a u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi i 251 osoba je uzeta za taoce.

Prema podacima Hamasovog Ministarstva zdravlja Pojasa Gaze, najmanje 62.122 ljudi je ubijen u palestinskoj enklavi od tada.