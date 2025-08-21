Slušaj vest

Rusija je noćas izvela masovne napade raketama i dronovima širom Ukrajine, a u Lavovu, najvećem gradu na zapadu zemlje koji je daleko od linije fronta jedna osoba je poginula, a dve su povređene tokom vazdušnih udara.

Ukrinform prenosi da je podatke o žrtvama na Telegramu objavio Maksim Kozicki, načelnik Vojne uprave Lavovske oblasti.

- Prema preliminarnim informacijama, kao rezultat kombinovanog napada bespilotnim letelicama i krstarećim raketama, jedna osoba je poginula, dve su povređene, a desetine stambenih zgrada je oštećeno - napisao je Kozicki.

Upozorenja na vazdušni napad oglasila su se u celoj Ukrajini, a pojavila se i karta te zemlje bukvalno ispresecana putanjama raketa i dronova.

Foto: Printscreen/X

Poljska digla NATO avione

Frans24 navodi da je ovo bio najveći ruski napad u poslednjih nekoliko nedelja i da je u njemu upotrebljeno stotine raketa i dronova, kao da je Poljska zbog udara na zapadu Ukrajine digla borbene avione NATO kako bi sprečila uletanje projektila u svoj vazdušni prostor.

AFP je preneo navode ukrajinskih vlasti da je Rusija lansirala 574 drona i 40 raketa u noći između srede i četvrtka, što je najveći broj od sredine jula.

Navodi se da je ukrajinska vojska oborila 546 dronova i 31 raketu.

Kijev indipendent navodi da je u ruskim udarima povređeno 12 ljudi i izazvan požar u velikoj fabrici elektronike u Mukačevu, a šteta je prijavljena i u drugim gradovima.

Masovni ruski napad raketama i dronovima širom Ukrajine

Napad dolazi u trenutku kada Moskva nastavlja sa svakodnevnim napadima na ukrajinske civile, uprkos samitu sa SAD na najvišem predsedničkom nivou koji su održani pre samo šest dana i najavama sastanka lidera Rusije i Ukrajine koji želi američki predsednik Donald Tramp.

Navodi se da su se tri eksplozije čule u Rovenskoj oblasti nakon što su ruski borbeni avioni MiG-31 poleteli i lansirali balističke rakete Kinžal.

Rovenska oblast u zapadnoj Ukrajini nalazi se takođe daleko od linija fronta, na oko 304 kilometra od Kijeva.

U glavnom gradu Ukrajine, lokalni mediji su noćas izvestili da se ruski dronovi iranske proizvodnje Šahid približavaju Kijevu.

Dronovi su uleteli u vazdušni prostor znad predgrađa Kijeva u 3.48 sati po lokalnom vremenu, nakon čega je dejstvovala protivvazdušna odbrana (PVO).

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je pre toga izvestilo da se desetine ruskih dronova kreću ka zapadnoj Ukrajini, uključujući Lavovsku, Ternopiljsku i Hmeljnicku oblast.

Eksplozije u mnogim gradovima

Eksplozije su se čule u gradovima Lavov, Luck i Mukačevo.

U Lavovskoj oblasti dron Šahid je primećen iznad okruga Zoločiv, a PVO je delovala oko 4.30 sati ujutru po lokalnom vremenu.

Dodatne eksplozije su se čule u Lavovu oko 4.49 sati.