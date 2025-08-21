Tom prilikom, Vang je održao govor, te istakao da je od 18. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine, Centralni komitet KPK-a sa Si Đinpingom na čelu, pridao veliki značaj i sveobuhvatno pojačao rad Tibeta, uspostavio strategiju Partije za upravljanje Sicangom u novoj eri, i sistematski isplanirao kako da promoviše dugoročni mir Sicanga i kvalitetan razvoj.

“Sicang je pobedio u borbi protiv siromaštva i izgradio umereno prosperitetno društvo na sveobuhvatan način. Napravio je istorijska dostignuća u svom ekonomskom i društvenom razvoju, pretrpeo istorijske promene u uzroku nacionalnog jedinstva i napretka, te je postigao istorijski skok u životnom standardu ljudi. Sicang je ušao u istorijski period najboljeg razvoja, najveće promene i koristi za ljude svih etničkih grupa. Nalazeći se na novoj istorijskoj polaznoj tački, moramo da se pridržavamo smernica Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, u potpunosti implementiramo duh 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine i Drugog i Trećeg plenarnog zasedanja 20. Centralnog komiteta, da implementiramo strategiju partije za upravljanje Sicangom (Tibet) u novoj eri, čvrsto shvatimo glavnu liniju stvaranja osećaja zajedništva kineske nacije, uradimo dobar posao u četiri aspekta koji se odnose na stabilnost, razvoj, ekologiju i jačanja granice, nastojimo da izgradimo ujedinjeni, prosperitetni, civilizovani, harmoničan i lep socijalistički moderni novi Sicang, te da ulažemo kontinuirane napore u ostvarenje kineskog sna o velikom podmlađivanju kineske nacije”, podvukao je Vang Huning.