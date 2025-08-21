IZVEŠTAJ CENTRA ZA STRATEŠKE I MEĐUNARODNE STUDIJE

Severna Koreja je izgradila vojnu bazu nedaleko od granice sa Kinom, za koju se veruje da će biti korišćena za skladištenje balističkih raketa dugog dometa.

To se navodi u izveštaju američkog Centra za strateške i međunarodne studije, objavljenom ove nedelje.

Ova, kako se navodi tajna, odnosno "neprijavljena" baza balističkih raketa je izgrađena na samo 27 kilometara od granice sa Kinom.

Smeštena je u provinciji Severni Pjongan, na severozapadu Severne Koreje.

U bazi Sinpung-dong verovatno su smeštene interkontinentalne balističke rakete (ICBM), uključujući i one koje mogu da nose nuklearno oružje, navodi se u izveštaju.

Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog lidera Kim Džon Una, koja je izuzetno uticajna ličnost u toj zemlji, optužila je juče Seul za licemerje, kritikujuči vojne vežbe koje vodi sa SAD dok istovremeno preduzima diplomatske korake prema Pjongjangu.

Njen brat je pre oko mesec dana naredio vojsci da se spremi za "pravi rat".