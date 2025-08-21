Slušaj vest

Severna Koreja je izgradila vojnu bazu nedaleko od granice sa Kinom, za koju se veruje da će biti korišćena za skladištenje balističkih raketa dugog dometa.

To se navodi u izveštaju američkog Centra za strateške i međunarodne studije, objavljenom ove nedelje.

Ova, kako se navodi tajna, odnosno "neprijavljena" baza balističkih raketa je izgrađena na samo 27 kilometara od granice sa Kinom.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un Foto: AP

Smeštena je u provinciji Severni Pjongan, na severozapadu Severne Koreje.

Severnokorejski vojnici Foto: Printscreen/Tass

U bazi Sinpung-dong verovatno su smeštene interkontinentalne balističke rakete (ICBM), uključujući i one koje mogu da nose nuklearno oružje, navodi se u izveštaju.

Oštećeni brod razarač Severne Koreje prebačen blizu granice sa Rusijom Foto: HONS/Maxar Technologies

Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog lidera Kim Džon Una, koja je izuzetno uticajna ličnost u toj zemlji, optužila je juče Seul za licemerje, kritikujuči vojne vežbe koje vodi sa SAD dok istovremeno preduzima diplomatske korake prema Pjongjangu.

Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Njen brat je pre oko mesec dana naredio vojsci da se spremi za "pravi rat".

(Kurir.rs/Beta-AFP)

