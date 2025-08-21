Donald Tramp i Vladimir Putin na sastanku na Aljasci 2025

Razlog zašto je Vladimir Putin hodao sa jednom rukom spuštenom pored tela kada se prošle nedelje sastao sa Donaldom Trampom može biti zabrinjavajuć, piše "Dejli mejl".

Ruski lider je bio na Aljasci kako bi prisustvovao mirovnom samitu sa predsednikom SAD, mada razgovori nisu dali nikakve konkretne rezultate.

Snimci dvojice lidera dok hodaju zajedno pokazuju Putina kako levom rukom njiše u ritmu svojih koraka, dok mu je desna ruka uglavnom spuštena niz telo i ostaje nepomična.

Putinov neobičan hod primećen je u više navrata, a mnogi su pokušali da odgonetnu misteriju i shvate zašto se tako kreće.

Nakon analize snimaka iz različitih godina, tim stručnjaka veruje da je otkrio objašnjenje.

Istraživači smatraju da bi Putinovi čudni koraci mogli biti posledica obuke sa oružjem koju je prošao tokom službe u sovjetskom KGB-u.

Analitičari iz Portugala, Italije i Holandije napisali su: „Prema ovom priručniku, agentima KGB-a je savetovano da drže oružje u desnoj ruci blizu grudi i da se kreću napred više koristeći levu stranu tela, što im je omogućavalo da izvuku pištolj što brže kada se suoče sa protivnikom.“

Proučavajući i druge ruske ličnosti, otkrili su da mnogi hodaju sa tzv. „kaubojskim hodom“, naročito oni koji su imali KGB obuku.

Putin je radio u KGB-u 16 godina pre nego što se povukao i krenuo u političku karijeru.

To se nadovezuje na snimke iz Kremlja, gde je zabeleženo kako Putinovo koleno više puta trza dok je stajao pored američkog predsednika na kraju njihovog kratkog susreta i zajedničke konferencije za novinare na samitu na Aljasci.

Dvojica lidera, okruženi obezbeđenjem i saradnicima, razgovarali su kratko, uz pomoć prevodioca.

Video-snimci podeljeni na mrežama prikazuju ruskog lidera kako više puta povija koleno dok stoji pored Trampa visokog 191 cm, pre nego što je otišao bez dogovora o prekidu vatre u Ukrajini.

Neobični pokreti odmah su postali predmet podsmeha Ukrajinaca, koji su spekulisali o zdravstvenom stanju 72-godišnjeg predsednika.

Čak su tvrdili da nosi „laki egzoskelet“ i cipele sa debelim platformama kako bi nadoknadio svoj „Napoleonov kompleks“ i umanjio razliku u visini u odnosu na američkog predsednika.