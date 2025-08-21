Slušaj vest

Devojčica (14) i njen dečko (18) bacili su se pod kamion zbog zabranjene ljubavi.

Mladi par iz Rumunije mesecima se svađao sa roditeljima što im brane da se vole zbog čega su se odlučili na najdrastičniji korak - da oduzmu sebi život.

Oni su zagrljeni stali nasred auto-puta Bukurešt - Pitešti u trenutku kada je nailazio kamion velikom brzinom. Za nesrećni par nije bilo spasa. Prethodnu su, veruje se, pešačili čak 14 kilometara duž auto-puta.

Stradala devojčica i njen izabranik bili su mesecima u vezi. Živeli su udaljeno nekih 200 kilometara jedno od drugog, zbog čega su često bežali od kuće da bi se viđali.

Prema navodima, upoznali su se na Instagramu početkom godine, ali je njihova ljubav od samog starta nailazila na prepreke.

"Moj sin ju je mnogo voleo, a i ona je njega mnogo volela", izjavila je majka stradalog mladića.

Njih dvoje su živeli u kući roditelja devojčice oko tri meseca. U početku su roditelji pristali na njihovu vezu, ali kako dečko nije imao stalno zaposlenje, počele su da izbijaju nesuglasice.

Sestra stradale devojčice navodi da je dečko našao posao, ali da se nije potrudio da ga zadrži.

"Ode jedan dan na posao, pa tri dana ne", rekla je sestra devojčice.

Dok nisu živeli zajedno, devojčica je često bežala od kuće da bi ga videla. Ona je živela u okrugu Đurđu, a on u Bužauu, udaljenom oko 200 kilometara. Svaki put kada bi pobegla, roditelji su zvali policiju. Na kraju su, da bi sprečili da svako malo odlazi od kuće, pristali da on dođe da živi sa njima.

Ubrzo su počeli problemi. Majka mladića ga je zvala da se vrati kući.

- Rekao mi je da njena porodica nije saglasna sa vezom, da ga ne podnosi. I ja sam mu rekla: 'Sine, ako ne možeš tamo, možeš da dođeš kući, ali ne možeš s njom, jer oni ne daju da ona živi na mojoj adresi' -rekla je majka mladića.

Meseci prepirki završili su se ultimatumom, kažu poznanici obe porodice. Roditelji devojke dali su mladiću novac da kupi kartu za voz i pokazali mu vrata. Ipak, devojka ga je pratila i njih dvoje su zajedno stigli na auto-put. Majka mladića je stalno ponavljala da ekstremni potezi ništa ne rešavaju i da je bolje da problem reše razgovorom sa porodicom ili da se povuku.

- Ne znam šta mu je bilo u glavi da uradi tako nešto - rekla je majka mladića.

Devojčica od 14 godina bila je pod nadzorom Centra za zaštitu dece još od maja, kada se saznalo da je u vezi sa punoletnim momkom. Sve to vreme imala je i psihološko savetovanje u školi.

Otac devojčice je očajan i otkriva šta se dogodilo kada je poslednji put video svoju ćerku živu.