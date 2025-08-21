Slušaj vest

Ukrajinske snage za specijalne operacije objavile su video snimak i detalje operacije u kojoj je teško ranjen ruski general-potpukovnik Esedula Abačev.

Napad na generalovo vozilo izvršen je duboko na ruskoj teritoriji, u Kurskoj oblasti, piše Ukrajinska pravda.

Prema saopštenju, operaciju je izvela jedinica UA_REG TEAM ukrajinskih specijalnih snaga u noći između 16. i 17. avgusta. Napad se dogodio pet kilometara od grada Riljska u Kurskoj oblasti Rusije, a meta je bilo vozilo u kojem se nalazio Abačev, zamenik komandanta ruske grupe snaga „Sever“.

Nakon napada, general je hitno helikopterom prebačen u Moskvu, gde su mu, kako se navodi, zbog težine povreda amputirane ruka i noga. U saopštenju Snaga za specijalne operacije podseća se da je ukrajinsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Abačeva još 2023. godine.

Vest o napadu prvobitno je objavila Odbrambena obaveštajna služba Ukrajine, koja je izvestila da su ukrajinske jedinice napale ruski konvoj na autoputu Riljsk-Homutovka i da je general-potpukovnik Esedula Abačev teško ranjen.

Prema portalu evocation.info, Abačov je veteran brojnih vojnih operacija koje je predvodio Kremlj. Diplomirao je na Harkovskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1989. godine, a njegovu vojnu karijeru obeležilo je učešće u sukobima sa velikim brojem civilnih žrtava.

"Učestvovao je u svakoj vojnoj operaciji koju je vodio Kremlj: jermensko-azerbejdžanskom sukobu, Drugom čečenskom ratu, ruskoj invaziji na Gruziju 2008. godine i terorističkoj kampanji u Siriji. Za svaki od ovih krvavih podviga, Putin je lično odlikovao Abačeva Ordenom za hrabrost“, navodi se u izveštaju.