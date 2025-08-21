Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina uspešno testirala novu raketu dometa 3.000 kilometara, nazvanu Flamingo, da bi masovna proizvodnja te rakete mogla da počne početkom naredne godine.

- Raketa je prošla uspešna testiranja. Trenutno je naša najsposobnija raketa: može da pređe 3.000 kilometara - rekao je juče Zelenski novinarima.

Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Efrem Lukatsky/AP

Ta izjava je do jutros bila pod embargom, odnosno zabranom objavljivanja u medijima.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

- Do kraja decembra ili u januaru, februaru, trebalo bi da počne njena masovna proizvodnja - dodao je predsednik Ukrajine.

Multilateralni sastanak u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Zelenski je u ponedeljak zajedno s evropskim državnicima imao sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, nakon kojeg je domaćin najavio mogućnost samita ukrajinskog predsednika sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

