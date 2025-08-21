UKRAJINCI IMAJU RAKETU DOMETA 3.000 KM, MOGU DA BIRAJU METU U RUSIJI! Zelenski objavio da je FLAMINGO prošao test i najavio masovnu proizvodnju (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina uspešno testirala novu raketu dometa 3.000 kilometara, nazvanu Flamingo, da bi masovna proizvodnja te rakete mogla da počne početkom naredne godine.
- Raketa je prošla uspešna testiranja. Trenutno je naša najsposobnija raketa: može da pređe 3.000 kilometara - rekao je juče Zelenski novinarima.
Ta izjava je do jutros bila pod embargom, odnosno zabranom objavljivanja u medijima.
- Do kraja decembra ili u januaru, februaru, trebalo bi da počne njena masovna proizvodnja - dodao je predsednik Ukrajine.
Zelenski je u ponedeljak zajedno s evropskim državnicima imao sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, nakon kojeg je domaćin najavio mogućnost samita ukrajinskog predsednika sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije.
(Kurir.rs/Beta-AFP)