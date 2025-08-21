Slušaj vest

Na severozapadu Grčke, u regionu Epir, na početku školske 2025-26. godine neće biti otvoreno 38 škola zbog nedostatka učenika, javila je danas državna televizija ERT.

Smanjenje broja učenika, posebno u ruralnim područjima, dovelo je do sličnih zatvaranja poslednjih godina širom Grčke, ističući demografske izazove poput smanjenja broja stanovnika i migracije mladih u urbane centre, preneo je portal Ketimerini.

Najnovija zatvaranja uključuju 25 vrtića i 13 osnovnih škola u sve četiri regionalne jedinice Epira.

skola AP Thanassis Stavrakis.jpg
Foto: Petros Giannakouris/AP

Vlasti su saopštile da škole ili nisu dostigle minimalni prag upisa ili uopšte nisu imale učenika.

Odluku je donela Regionalna direkcija za obrazovanje Epira nakon preporuka lokalnih prosvetnih kancelarija, navode grčki mediji.

Ovih dana se dosta piše i o čak 30 državljana Srbije koji su preminuli tokom ovog leta u Grčkoj, kao i pedofilima iz Bugarske koji su uhvaćeni Bugari kako fotografišu malu decu na grčkim plažama, zbog je upućeno i upozorenje srpskim turistima.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)

