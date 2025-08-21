Slušaj vest

Turistima je zabranjeno kupanje duž čitave obale u španskoj Kosta Blanki zbog retkih morskih stvorenja čiji ubod može biti smrtonosan.

Crvene zastave podignute su na plažama u opštini Gvаrdamar del Segura, severno od Torevijehe, nakon pojave takozvanih „plavih zmajeva“, koje nazivaju „najlepšim ubicama okeana“.

Hrani se smrtonosnim „portugalskim ratnim brodom“ (vrsta meduze) i drugim otrovnim morskim životinjama.

Zapanjujuće plavo stvorenje upija žarne ćelije iz svoje hrane i skladišti ih u koncentrisanom obliku, što mu daje još snažniji otrovni ubod od plena kojim se hrani.

Tipični simptomi uboda „plavog zmaja“ uključuju mučninu, bol, povraćanje i akutni alergijski dermatitis.

Gradonačelnik Gvаrdamara del Segure, Hose Luis Saez, potvrdio je juče zabranu kupanja i na svom zvaničnom X nalogu napisao:

1/3 Vidi galeriju Plavi zmaj Foto: Shutterstock

„Crvena zastava na plažama Gvаrdamara. Kupanje je zabranjeno nakon pojave na plaži Vivers dva primerka Glaucus atlanticus, poznata kao Plavi zmaj.“ Podsećamo ljude da, uprkos jarkoj i upečatljivoj boji i maloj veličini od samo 4 cm, treba da se klone ove životinje zbog njenog uboda.“

Opština je pokrenula preventivnu akciju kako bi uočila moguće primerke koje nose morske struje.

„Radnici opštine pažljivo prate razvoj situacije i obaveštavaće građane o merama koje treba preduzeti. Ako vidite jedno od ovih stvorenja, ne dirajte ga čak ni rukavicama, već obavestite spasioca ili nadležne službe. Ako vas ubode, isperite pogođeno mesto morskom vodom i odmah se uputite do prve pomoći ili najbližeg zdravstvenog centra. Ova stvorenja su otrovna i njihov ubod može izazvati mučninu, bol i povraćanje. Za sada i do daljnjeg kupanje u moru je zabranjeno.“

Plaža Vivers, prirodni deo obale južno od reke Segura i severno od plaže Babilonia, juče je bila puna ljudi, mada ih je manje nego obično ulazilo u more, uprkos zabrani i riziku od visokih kazni.

Očekivalo se da će spasioci sa razglasima danas podsećati turiste i meštane na zabranu, iako je onima koji se sunčaju dozvoljeno da dolaze na plaže dokle god ne ulaze u more.

Crvene zastave podignute su i na plaži Santa Barbara u La Liniji de la Konsepsion, blizu Gibraltara, u nedelju, nakon što je policija primila hitan poziv zbog pojave „plavog zmaja“, a šest primeraka kasnije je pronađeno na obali.

Plaža je sledećeg dana ponovo otvorena za kupače, ali je crvenu zastavu zamenila žuta.