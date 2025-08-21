Slušaj vest

Građani koji se protive blokadama okupili su se sinoć u Leskovcu, Zrenjaninu, Pančevu i drugim gradovima zbog, kako navode, protivljenja blokadama i zagovaranja mira, solidarnosti i stabilnosti.

Okupljanja su bila najavljena u 44 lokalne samouprave i šest gradova. Građani su nosili srpske zastave i transparente sa porukama o protivljenju blokadama. Ministar Ivica Dačić je rekao da nije zabeležen nijedan incident.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su detaljnije pričali o sinoćnim dešavanjima bili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, Vinko Pandurević general u penziji.

Miletić je pričao o porukama koju su građani juče poslali:

- Skupovi su prošli mirno, a lepo bi bilo da svi skupovi tako prolaze. Nadam se, a nada umire poslednja, da mi možemo da imamo različita mišljenja i ideje, ali da ne moramo u isto vreme prolaziti kroz nasilje i ekstremizam. Sa moje tačke gledišta, mnogo je važno da stabilizujemo zemlju, mi smo u demokratiji gde su različita mišljenja dozvoljena, čak i poželjna. Važno je i da stvorimo uslove kako bismo imali demokratske izbore u narednom periodu. U tom kontekstu i vidim ovu inicijativu SNS, da se polako pripremi teren za političku kampanju, odnosno izbore.

ANALIZA RATA U UKRAJINI

Pošle nedelje u ovo vreme sa nesrtpljenjem smo iščekivali da osvane petak koji je bio rezervisan za sastanak dva lidera. Nije se dogodilo ništa epohalno, ali ne možemo da osporimo da su se, kada je reč o pregovorima, svetski lideri pomerili sa mrtve tačke. U međuvremenu, mrtvi se broje, zaraćene strane demonstriraju svoju silu na frontu, a mi se i dalje bavimo ovim pitanjem.

Pandurević je komentarisao napade Rusije koji svetu šalju sliku da mir nije ni na vidiku:

- Spoljni plan utiče i na naše unutrašnje prilike. Ovde kod nas preovlađuje narativ da Rusi isključivo biraju vojne ciljeve i da nema drugih dejstava, ali to je nezamislivo i nemoguće u jednom ratu. Rat nije navodnjavanje, već razaranje, a o miru u Ukrajini se teško može govoriti. Ovi sastanci nisu imali jasno definisana pitanja i agendu, već se priča o raznim temama, svi imaju reč mir, a svakome ta reč znači nešto drugo. Njihovi stavovi i teze su nepomirljivi, pa se ne bi trebalo čuditi što uporedo sa nekim pregovorima imamo napade, stradanja i razaranja. Ne daje se velika nada za ispostavljanje mira, a Zapad kaže da će taj mir doći samo putem jačanja vojne sile Ukrajine, a slabljenje ruske. Međutim, Rusija smatra da može da se izbori sa tim, pokušava da uključi Kinu, a videćemo kako će te stvari teći.

Usred ovih dešavanja, oglasio se Zelenski i poručio da je spreman na razgovor sa Putinom, pa je Miletić izneo tvrdnju:

- Smatram da Zelenski nije zainteresovan za neke posebne razgovore, osim za dobijanje vremena ili legitimiteta od strane Rusije jer je on osporavan kao neko kome je prošle godine istekao mandat. Od Putina su dolazili signali da smatra da je bespotreban razgovor i pregovor sa Zelenskim sve dok nema legitimitet koji garantuje da bi imalo snagu nešto što on kaže ili potpiše. Dakle, teško je smatrati da bi takav sastanak doneo neke sporazume, ali su mogući pojedini taktički kompromisi. Ja Ameriku vidim kao pobednicu, ali u ekonomskom smislu, oni su u NATO dobili još dve zemlje, tako da ne vidim da bi Amerika nešto pregovarala, osim ukoliko nije direktno sa Rusjiom.

Petričković je komentarisao poziciju Evrope u ovoj situaciji:

- Ona se našla u nezgodnoj poziciji i izgubila je određene benefite, a tu mislim na energente, a tu je Nemačka platila skup ceh. Videli smo da je Tramp otvoreno rekao da ih i ne pita, to nije stvar dogovora, već ucene, da će morati da kupuju energente od njih po većim cenama. Vezano za Evropljane, oglasio se i Kit Kelog, bila mi je zanimljiva njegova opaska, on je rekao da bukvalno ne vrše pokušaj remećenja stvaranja dogovora jer ono što smo videli na onom sastanku jeste druga postava, kao u sportskim timovima, ovo je bila neka rezerva. Ako se pogleda kako su sedeli do Trampa, morali su pomalo da glume, a ekonomska moć i stabilnost su parametri za moć političkih uticaja. Tramp drži ključeve u rukama putem ekonomskim sankcija, on je poznat kao trgovac i neko ko ume da manipuliše i blefira pregovorima. Evropljani sada imaju slabe karte na stolu, pa moraju malo da prećute.

