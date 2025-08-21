Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp će se povući iz organizovanja mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine i prepustiće Vladimiru Putinu i Volodimiru Zelenskom, predsednicima Rusije i Ukrajine, da sami organizuju bilateralni sastanak.

Britanski Dejli telegraf prenosi da su to Gardijanu saopštili neimenovani izvori iz Trampove administracije.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Navodi se da je Tramp rekao najvišim savetnicima da će biti domaćin trilateralnog sastanka s obojicom lidera tek kada se oni prvo sastanu licem u lice.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Gardijan saznaje da Tramp neće biti uključen u napore oko organizacije sastanka između Putina i Zelenskog.

Multilateralni sastanak u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Dejli telegraf navodi da ova informacija dolazi nakon frenetičnih nedelju dana diplomatskih aktivnosti tokom koje je Putin otputovao na Aljasku na razgovore sa američkim predsednikom, nakon čega je u ponedeljak usledio sastanak Zelenskog i evropskih lidera sa Trampom u Vašingtonu.

(Kurir.rs/The Daily Telegraph/The Guardian/Preveo: N. V.)

