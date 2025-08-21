Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp će se povući iz organizovanja mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine i prepustiće Vladimiru Putinu i Volodimiru Zelenskom, predsednicima Rusije i Ukrajine, da sami organizuju bilateralni sastanak.

Britanski Dejli telegraf prenosi da su to Gardijanu saopštili neimenovani izvori iz Trampove administracije.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci

Navodi se da je Tramp rekao najvišim savetnicima da će biti domaćin trilateralnog sastanka s obojicom lidera tek kada se oni prvo sastanu licem u lice.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu

Gardijan saznaje da Tramp neće biti uključen u napore oko organizacije sastanka između Putina i Zelenskog.

Multilateralni sastanak u Vašingtonu