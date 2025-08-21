LAVROV NEĆE EVROPSKE TRUPE U UKRAJINI, NEGO U KINI: "Pokušavaju da privuku pažnju na sebe" (FOTO)
Sergej Lavrov izjavio je da su svi predlozi za mir u Ukrajini, koji odstupaju od onih koje je Rusija iznela tokom pregovora u Istanbulu 2022. godine, „beznadežni“.
Rusija i Ukrajina vodile su mirovne pregovore između februara i aprila 2022. - na samom početku rata - tokom kojih je Moskva predložila zabranu zapadnim državama da pružaju pomoć Ukrajini u slučaju novog napada.
On je u četvrtak ponovio taj stav, rekavši da bi prisustvo evropskih trupa u Ukrajini bilo „apsolutno neprihvatljivo“.
- Kao što pokazuju razgovori Zapada sa ukrajinskom stranom, svi ti planovi su u suštini povezani sa obezbeđivanjem garancija putem strane vojne intervencije na nekom delu ukrajinske teritorije - rekao je.
- I veoma se nadam da oni koji smišljaju takve planove - ili samo pokušavaju da privuku pažnju na sebe, ili, nadam se, razumeju da će to biti apsolutno neprihvatljivo za Rusku Federaciju i za sve razumne političke snage u Evropi.
Umesto toga, Rusija nastoji da obezbedi da Kina, jedan od glavnih saveznika Moskve, igra ulogu u sprovođenju bezbednosnih garancija - što je predsednik Zelenski odbacio.
- Prvo, Kina nam nije pomogla da zaustavimo ovaj rat od samog početka. Drugo, Kina je pomagala Rusiji otvaranjem svog tržišta dronova... Nama ne trebaju garanti koji nisu pomagali Ukrajini i nisu bili uz nas onda kada nam je to zaista bilo potrebno.
(Kurir.rs/Telegraph.co.uk)