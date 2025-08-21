Slušaj vest

Sergej Lavrov izjavio je da su svi predlozi za mir u Ukrajini, koji odstupaju od onih koje je Rusija iznela tokom pregovora u Istanbulu 2022. godine, „beznadežni“.

Rusija i Ukrajina vodile su mirovne pregovore između februara i aprila 2022. - na samom početku rata - tokom kojih je Moskva predložila zabranu zapadnim državama da pružaju pomoć Ukrajini u slučaju novog napada.

On je u četvrtak ponovio taj stav, rekavši da bi prisustvo evropskih trupa u Ukrajini bilo „apsolutno neprihvatljivo“.

- Kao što pokazuju razgovori Zapada sa ukrajinskom stranom, svi ti planovi su u suštini povezani sa obezbeđivanjem garancija putem strane vojne intervencije na nekom delu ukrajinske teritorije - rekao je.

- I veoma se nadam da oni koji smišljaju takve planove - ili samo pokušavaju da privuku pažnju na sebe, ili, nadam se, razumeju da će to biti apsolutno neprihvatljivo za Rusku Federaciju i za sve razumne političke snage u Evropi.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Umesto toga, Rusija nastoji da obezbedi da Kina, jedan od glavnih saveznika Moskve, igra ulogu u sprovođenju bezbednosnih garancija - što je predsednik Zelenski odbacio.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K