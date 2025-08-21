UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG ORGANIZOVANJA NAPADA NA SEVERNI TOK! Serhiju K. stavljene lisice na ruke u italijanskom letivalištu Rimini, biće izručen Nemačkoj
Italijanska policija je uhapsila ukrajinskog državljanina Serhija K. zbog sumnje da je organizovao napade na gasovod Severni tok, saopštilo je danas nemačko tužilaštvo.
Navedeno je da će Serhij K. biti izručen Nemačkoj, javlja Rojters.
Niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije koje su 2022. godine ozbiljno oštetile gasovod kojima je tekao gas iz Rusije u Evropu.
Tvrdi se da je Serhij K. deo grupe odgovorne za postavljanje eksploziva na gasovod u blizini nemačkog ostrva Bornholm.
Serhij K. je, koristeći falsifikovana dokumenta, sa saučesnicima iznajmio u Nemačkoj jedrilicu, kojom su isplovili iz Rostoka i izvršili napad, saopštilo je tužilaštvo u Berlinu.
Navodi se da je Serhij K. uhapšen u sredu uveče u Riminiju.
Krajem prošle godine pojavile su se informacije da je gasovod Turski tok bio viđen za metu ukrajinskog napada, kao i da je cena dizanja u vazduh Severnog toka bila 300.000 dolara.
(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)