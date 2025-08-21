Slušaj vest

Italijanska policija je uhapsila ukrajinskog državljanina Serhija K. zbog sumnje da je organizovao napade na gasovod Severni tok, saopštilo je danas nemačko tužilaštvo.

Navedeno je da će Serhij K. biti izručen Nemačkoj, javlja Rojters.

Niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije koje su 2022. godine ozbiljno oštetile gasovod kojima je tekao gas iz Rusije u Evropu.

Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Tvrdi se da je Serhij K. deo grupe odgovorne za postavljanje eksploziva na gasovod u blizini nemačkog ostrva Bornholm.

Serhij K. je, koristeći falsifikovana dokumenta, sa saučesnicima iznajmio u Nemačkoj jedrilicu, kojom su isplovili iz Rostoka i izvršili napad, saopštilo je tužilaštvo u Berlinu.

General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Navodi se da je Serhij K. uhapšen u sredu uveče u Riminiju.

Vasil Maljuk, šef Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Foto: AP Evgeniy Maloletka, :Vladimir Mordunov / UPI / Profimedia,, Shutterstock, YouTube/ Факти ICTV, YouTube/ Факти ICTV

Krajem prošle godine pojavile su se informacije da je gasovod Turski tok bio viđen za metu ukrajinskog napada, kao i da je cena dizanja u vazduh Severnog toka bila 300.000 dolara.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)

