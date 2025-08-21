Slušaj vest

Emili Long iz Nju Hempšira u SAD ubila je teško bolesnog muža, sina (8) i ćerku (6), a potom je sebi presudila.

Policija je pronašla tela u ruralnom gradu Madberiju pre tri dana, a veruje se da je 34-godišnjakinja ispalila nekoliko hitaca u svog terminalno bolesnog supruga Rajana (48), a zatim i u njihovu decu - sina Parkera (8) i ćerku Rajan (6). Treće dete (3) pronađeno je nepovređeno na imanju.

Prema rezultatima obdukcije, lokalni mrtvozornik utvrdio je da je Ema pucala u sebe. U periodu pre tragedije često je koristila društvene mreže da se rastereti dok se porodica nosila sa zdravstvenim stanjem njenog supruga. On je bolovao od agresivnog tipa tumora mozga poznatog kao glioblastom.

U objavama na TikToku tokom poslednjih nekoliko meseci, pratiocima je govorila da deca definitivno pate zbog svega, a da je i sama u poslednje vreme bila "depresivna".

"Sve što želim je da se sakrijem pod ćebetom sa svojom decom, ali to nije zdravo ni za njih ni za mene", rekla je.

"Danas sam odlučila da moram svesno da uložim napor da promenim svoj način razmišljanja. Izlazim iz ove depresije, htela to ili ne. Toliko se borim i stvarno sam depresivna, jednostavno sam postala povučena, samo želim da budem sa svojom decom i suprugom. Ali menjam se i to počinje danas", dodala je.

Ema, koja je radila kao menadžer lanca restorana, rekla je da želi da pobedi depresiju zbog svoje porodice.

U ranijim video-snimcima, majka troje dece pričala je o teškom zadatku objašnjavanja Rajanove dijagnoze njihovoj deci.

"Mislim, želite li da gledate kako neko bukvalno propada pred vašim očima? Kunem se, ovaj rak će biti ono što će me slomiti", pisalo je u jednom od njenih opisa o Rajanovoj bolesti.

Policija veruje da je Ema zločin počinila u ranim jutarnjima satima 18. avgusta.