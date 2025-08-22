Slušaj vest

Litvanija je uspostavila zonu zabrane leta blizu granice sa Belorusijom do 1. oktobra kao odgovor na dronove koji lete iz te zemlje, saopštilo je danas ministarstvo odbrane članice NATO-a.

„Ovo je odlučeno u vezi sa bezbednosnom situacijom i pretnjama po društvo, uključujući opasnost po civilno vazduhoplovstvo zbog povrede vazdušnog prostora dronovima“, naglasio je portparol ministarstva.

Zona zabrane leta omogućiće oružanim snagama Litvanije da brže reaguju na kršenje vazdušnog prostora, nastavio je portparol, ne otkrivajući tačno gde će se zabrana primenjivati duž granice između dve zemlje duge 679 kilometara.

Odluka Viljnusa doneta je nakon što su poljske vlasti juče prijavile pad ruskog drona na istoku zemlje. Poljski ministar odbrane proglasio je incident provokacijom.

Regionalni tužilac je danas izjavio da je dron koji se srušio na polju u istočnoj Poljskoj najverovatnije došao iz pravca Belorusije.

Vojni dron je u sredu uveče pao na kukuruzno polje u oblasti Lublina, zapalivši deo useva i razbivši prozore obližnjih kuća. Ovaj incident je dodatno podigao tenzije u ključnom trenutku pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

„Veoma je verovatno da je objekat stigao iz Belorusije“, rekao je tužilac iz Lublina Gžegož Trusevič.

