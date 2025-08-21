DRAMA U GRČKOJ! Otac iz SRPSKOG komšiluka herojski skočio za dečicom u talase, završio u polusvesnom stanju... Onda se pojavio JUNAK – snimak LEDI KRV U ŽILAMA!
Trenutak spasavanja iscrpljenog turiste, koji je plutao u moru pokušavajući da stigne svoje dvoje maloletne dece, zabeležio je Evangelos Papajoanu – čovek koji se, zahvaljujući svom hobiju jedrenja na dasci, našao na pravom mestu u pravo vreme i sprečio tragediju.
Na snimku se vidi trenutak kada Papajoanu pronalazi iscrpljenog oca rumunskog porekla u polusvesnom stanju, dok se bezuspešno bori sa talasima.
Incident se dogodio prošle nedelje popodne u blizini rta Epanomi kod Soluna.
Otac priskočio u pomoć
Morska struja je povukla dvoje dece, uzrasta od 13 do 15 godina, koja nisu uspela da doplivaju do obale.
Njihov otac je pokušao da im pomogne, ali su i njega ubrzo poneli talasi.
„Jedrio sam u tom području i vraćao se ka kopnu kada sam čuo vrištanje. Okrenuo sam se i u daljini video dečaka i devojčicu kako dozivaju pomoć. Prišao sam i kada sam pitao šta se dešava, rekli su mi da plivaju već duže vreme i da ne mogu da izađu“.
Deca i otac su dobro.
