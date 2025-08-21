Otac rumunskog porekla skočio je u more kod Soluna kako bi spasao svoju decu iz talasa!

Slušaj vest

Trenutak spasavanja iscrpljenog turiste, koji je plutao u moru pokušavajući da stigne svoje dvoje maloletne dece, zabeležio je Evangelos Papajoanu – čovek koji se, zahvaljujući svom hobiju jedrenja na dasci, našao na pravom mestu u pravo vreme i sprečio tragediju.

Na snimku se vidi trenutak kada Papajoanu pronalazi iscrpljenog oca rumunskog porekla u polusvesnom stanju, dok se bezuspešno bori sa talasima.

Incident se dogodio prošle nedelje popodne u blizini rta Epanomi kod Soluna.

Otac priskočio u pomoć

Morska struja je povukla dvoje dece, uzrasta od 13 do 15 godina, koja nisu uspela da doplivaju do obale.

Njihov otac je pokušao da im pomogne, ali su i njega ubrzo poneli talasi.

„Jedrio sam u tom području i vraćao se ka kopnu kada sam čuo vrištanje. Okrenuo sam se i u daljini video dečaka i devojčicu kako dozivaju pomoć. Prišao sam i kada sam pitao šta se dešava, rekli su mi da plivaju već duže vreme i da ne mogu da izađu“.

Deca i otac su dobro.