Đovana Marija Đamarino (56) srušila se dok je vodila turističku grupu u 18 časova u utorak.

Doživela je srčani udar dok se pela stepenicama kod spomenika.

Hitna pomoć je požurila na lice mesta - ali, nažalost, nisu uspeli da ožive Đovanu.

Dvojica turista su pokušala da joj spasu život vršeći reanimaciju - a osoblje je pokušalo da joj primeni defibrilator.

Svetla su ugašena u Koloseumu - reliktu antičkog Rima - u sredu uveče u „znaku žalosti“.

