Đovana Marija Đamarino, turistički vodič, preminula je dok je vodila posetioce kroz legendarni rimski Koloseum.
Planeta
MARIJA (56) UMRLA U KOLOSEUMU! Tragedija u VEČNOM GRADU, pogašena svetla u Flavijevom amfiteatru!
Slušaj vest
Đovana Marija Đamarino (56) srušila se dok je vodila turističku grupu u 18 časova u utorak.
Doživela je srčani udar dok se pela stepenicama kod spomenika.
Hitna pomoć je požurila na lice mesta - ali, nažalost, nisu uspeli da ožive Đovanu.
Dvojica turista su pokušala da joj spasu život vršeći reanimaciju - a osoblje je pokušalo da joj primeni defibrilator.
Kurir.rs/The Sun
Reaguj
Komentariši