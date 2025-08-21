KURIR SAZNAJE: TRAGEDIJA U AUSTRIJI! "Golf" naleteo na devojčice (14, 15) Jedna stradala, druga se bori za život! "Odletele su skoro 30 METARA"
- Bio je nepregledan zastoj u tom delu puta i devojčice su na raskrsnici izletele sa električnim trotinetom kada ih je udarilo vozilo, odletele su skoro 30 metara - kaže izvor Kurira.
Od siline udarca i pada devojčice su bile bez svesti, a nijedna od njih nije imala kacigu.
Helikopterima prevezene u bolnicu
Helikopterima su obe odmah prevezene u najbliže bolnice, međutim starija devojčica (15) italijanskog porekla preminula je sinoć, a druga (14) državljanka Austrije se bori za život i trenutno se nalazi u veštačkoj komi.
- Na lice mesta ubrzo su stigla dva helikoptera i obe su prevezene u različite bolnice. Nažalost starija je izgubila borbu za život, dok je druga imala operaciju glave, lekari su ipak bili prinuđeni da je stave u veštačku komu i nadamo se da postoji šansa da se izvuče - dodaje naša sagovornica.
Inače, kako nezvanično saznajemo, žena koja je upravljala golfom podvrgnuta je alko-testu koji je bio negativan.
Kurir.rs