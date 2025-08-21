Dve devojcice doživele su saobraćajnu nesreću u Austriji u utorak popodne dok su bile na električnom trotinetu kada je na njih naleteo golf kojim je upravljala 38-godišnja žena.

- Bio je nepregledan zastoj u tom delu puta i devojčice su na raskrsnici izletele sa električnim trotinetom kada ih je udarilo vozilo, odletele su skoro 30 metara - kaže izvor Kurira.

Od siline udarca i pada devojčice su bile bez svesti, a nijedna od njih nije imala kacigu.

Helikopterima prevezene u bolnicu

Helikopterima su obe odmah prevezene u najbliže bolnice, međutim starija devojčica (15) italijanskog porekla preminula je sinoć, a druga (14) državljanka Austrije se bori za život i trenutno se nalazi u veštačkoj komi.

- Na lice mesta ubrzo su stigla dva helikoptera i obe su prevezene u različite bolnice. Nažalost starija je izgubila borbu za život, dok je druga imala operaciju glave, lekari su ipak bili prinuđeni da je stave u veštačku komu i nadamo se da postoji šansa da se izvuče - dodaje naša sagovornica.

Inače, kako nezvanično saznajemo, žena koja je upravljala golfom podvrgnuta je alko-testu koji je bio negativan.