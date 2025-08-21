Slušaj vest

Naime, putnici na letu 1893 iz Orlanda za Ostin primetili su da se deo zakrilca odvojio od krila.

Snimak koji je napravila putnica Šanila Arif prikazuje oštećeni deo kako visi dok avion putuje stotinama kilometara na sat na velikoj visini.

- Mislili smo da je u pitanju jaka turbulencija. Avion se tresao - ispričala je Arif za CNN i dodala:

- Žena ispred nas je pogledala kroz prozor i rekla nam da je krilo slomljeno. Pogledala sam kroz prozor i uplašila se.

Putnica je dodala da se plašila da bi se deo mogao potpuno otkinuti, udariti u rep aviona i izazvati pad aviona.

Avion odmah povučen iz upotrebe

Uprkos oštećenju, avion je bezbedno sleteo u Ostinu, gde je primećeno da je "nedostajao deo zakrilca levog krila", navodi se u saopštenju kompanije Delta Erlajns.

Inače, zakrilca su pokretne površine na zadnjoj ivici krila koje se koriste tokom poletanja i sletanja. Avion je odmah povučen iz upotrebe radi temeljnog pregleda i popravke.

- Izvinjavamo se našim putnicima zbog njihovog iskustva, jer ništa nije važnije od bezbednosti naših ljudi i putnika - saopštila je avio-kompanija.

Delta je obećala da će u potpunosti sarađivati sa istragom FAA.

Inače, u ovom avionu je 62 putnika i šest članova posade, i niko nije povređen.