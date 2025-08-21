Predsednik SAD Donald Tramp je u radio intervjuu najavio da će se danas pojaviti u javnosti sa trupama Nacionalne garde raspoređenim po njegovom naređenju na ulicama glavnog grada Vašingtona
OGLASIO SE TRAMP: Sa trupama Nacionalne garde ću da se pojavim na ulicama Vašingtona
"Mislim da ću se večeras pojaviti u javnosti sa policijom i naravno vojskom", rekao je američki predsednik konzervativnom voditelju tok-šoua Todu Starnsu, ne navodeći više detalja.
Donald Tramp Vladimir Putin na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL
