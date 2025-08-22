Izraelski premijer Benjamin Netanjahu večeras saopštio da je dao "instrukcije da se odmah počnu pregovori sa ciljem oslobađanja svih" izraelskih talaca u Gazi.
Planeta
NETANJAHU DAO JASNE INSTRUKCIJE: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!
Slušaj vest
To je, kako se navodi, odgovor na novi predlog primirja koji su predstavili posrednici.
"Dao sam instrukcije da odmah počnu pregovori o oslobađanju svih naših talaca i da se rat okonča pod uslovima prihvatljivim Izraelu", rekao je premijer u videu koji je objavila njegova kancelarija.
Takođe je rekao da se sprema da "odobri" planove izraelske vojske za zauzimanje grada Gaze.
- Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši