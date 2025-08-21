U Španiji i Portugalu izgorelo milion hektara šuma!

Podaci evropskog informacionog sistema šumskih požara (EFFIS) navode da je izgorelo 1.016.000 hektara, što se poslednji put dogodilo 2006. godine.

Skoro dve trećine opožarenih površina dogodilo se posle 5. avgusta, do kada je sistem pokazivao da je u šumskim požarima izgorelo 380.000 hektara.

Požari opustošili Iberijsko poluostrvo

Velika većina požara dogodila se na Iberijskom poluostrvu, gde je u Španiji izgorelo više od 400.000 hektara, dok je u mnogo manjoj Portugaliji izgorelo više od 270.000 hektara ili tri odsto teritorije zemlje.

Produžen toplotni talas

Ova godina je u Španiji, kada je reč o požarima, najgora od 1994. godine.

Obe zemlje suočavaju se sa produženim toplotnim talasom, a klimatske promene pojačavaju rizik od požara.

Stravični šumski požari besne u Španiji i Portugalu zbog visokih temperatura koje su prethodnih dana pogodile Pirinejsko poluostrvo. Foto: ESTELA SILVA/LUSA

Šumski požari istovremeno ispuštaju velike količine ugljen-dioksida, čime se Evropska unija suočava sa potencijalnim novim rekordom od zagađenja koja su povezana sa vatrom, navode podaci EFFIS.