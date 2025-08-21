STRAVIČNI POŽARI PUSTOŠE ŠPANIJU I PORTUGAL! Izgorelo MILION hektara šuma, Evropa će dugo pamtiti PAKLENI AVGUST! (VIDEO)
Podaci evropskog informacionog sistema šumskih požara (EFFIS) navode da je izgorelo 1.016.000 hektara, što se poslednji put dogodilo 2006. godine.
Skoro dve trećine opožarenih površina dogodilo se posle 5. avgusta, do kada je sistem pokazivao da je u šumskim požarima izgorelo 380.000 hektara.
Požari opustošili Iberijsko poluostrvo
Velika većina požara dogodila se na Iberijskom poluostrvu, gde je u Španiji izgorelo više od 400.000 hektara, dok je u mnogo manjoj Portugaliji izgorelo više od 270.000 hektara ili tri odsto teritorije zemlje.
Produžen toplotni talas
Ova godina je u Španiji, kada je reč o požarima, najgora od 1994. godine.
Obe zemlje suočavaju se sa produženim toplotnim talasom, a klimatske promene pojačavaju rizik od požara.
Šumski požari istovremeno ispuštaju velike količine ugljen-dioksida, čime se Evropska unija suočava sa potencijalnim novim rekordom od zagađenja koja su povezana sa vatrom, navode podaci EFFIS.
Kurir.rs/Fonet