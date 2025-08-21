Slušaj vest

"Trenutno signali koje šalje Rusija su jednostavno nepristojni. Oni žele da izbegnu organizovanje sastanka", rekao je Zelenski u svom dnevnom obraćanju na društvenim mrežama.

Zelenski je ranije danas rekao da će Ukrajina održati intenzivne sastanke kako bi razumela kakve su bezbednosne garancije njeni saveznici spremni da pruže nakon što je dobila signale da bi SAD podržale diskusije kojima se teži okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Detalji se razrađuju među savetnicima za nacionalnu bezbednost i vojnim zvaničnicima, a Zelenski smatra da će u roku od 10 dana imati više informacija.

On tada očekuje da će biti spreman da održi direktne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom prvi put od početka invazije.

Kurir.rs/Beta

