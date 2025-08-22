Slušaj vest

Šest policajaca je ubijeno, a sedam povređeno u četvrtak u Kolumbiji u jednom fizičkom napadu i napadu dronom iza kojih, kako tvrde vlasti, stoji narkokartel Klan del Golfo.

To je najveći kolumbijski narkokartel, a napadi su se dogodili u severozapadnom okrugu Antiohija, saopštili su policija i ministarstvo odbrane.

Policijski zvaničnik je rekao za AFP da su napadači "uznemiravali" grupu ljudi zaduženih za uništavanje plantaže koke.

Takođe su napali dronom jedan od njihovih helikoptera, koji je pao na zemlju.

Prema navodima ministarstva odbrane, napadači su bili članovi grupe Klan del Golfo.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaUMRO MIGEL URIBE, POLITIČAR KOM JE DEČAK (15) HLADNOKRVNO PUCAO U GLAVU: Objavljeni JEZIVI detalji! Krv mu se slila niz glavu, samo se srušio (UZNEMIRUJUĆE)
napad.jpg
PlanetaDECA PREŽIVELA 40 DANA U DŽUNGLI NAKON PADA AVIONA, USLEDIO JE HOROR: Otac ih je zlostavljao, ide na robiju (FOTO)
untitled1.jpg
PlanetaGLUMAC FILMOVA ZA ODRASLE POSTAJE MINISTAR: Crkvi se ovo neće svideti, otkriveno je i čime će se tačno baviti! (FOTO)
Screenshot 2025-08-02 104335.png
PlanetaMAMA, TATA I SIN (5) OTIŠLI NA LETOVANJE PA PRONAĐENI MRTVI U HOTELSKOJ SOBI Tela pronašao njen otac: Ležala je na podu, bilo je stravično (foto)
kolumbija (1).png