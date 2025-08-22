ZEMLJOTRES JAČINE 7,5 STEPENI PO RIHTERU POGODIO DREJKOV PROLAZ: Izdato upozorenje na cunami
Snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Drejkov prolaz, morski pojas između južnog vrha Južne Amerike i Antarktika.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar se nalazio oko 717 kilometara jugoistočno od argentinskog grada Ušuaija i 706 kilometara severozapadno od grada Tolvina, na dubini od oko 10 kilometara.
Mornarička hidrografska i okeanografska služba Čilea izdala je upozorenje na cunami za čileansku antarktičku teritoriju, dok su vlasti Novog Zelanda i SAD nakon procene objavile da nema opasnosti od cunamija za njihove obale.
Američki geološki zavod je prvobitno izmerio jačinu zemljotresa na 8,0, ali je kasnije korigovao procenu na 7,5 stepeni. I američki Centar za upozoravanje na cunami potvrdio je da „više ne postoji pretnja od cunamija usled ovog zemljotresa“.
Drejkov prolaz, koji spaja Atlantski i Tihi okean, nalazi se između Južne Amerike i Antarktika, na udaljenosti od oko 7.600 kilometara od Novog Zelanda.