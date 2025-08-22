Zemljotres od 5,7 Rihtera u Japanu, epicentar na 76 kilometara severoistočno od grada Išinomaki na ostrvu Honšu
SNAŽAN ZEMLJOTRES U JAPANU, IZMERENO 5,7 RIHTERA! Pogodio obalu ostrva Honšu blizu grada u kojem živi oko 120.000 ljudi, za sada bez uzbune na cunami
Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je obalu ostrva Honšu u Japanu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema podacima EMSC, epicentar potresa je bio na 76 kilometara severoistočno od grada Išinomaki, u kojem živi oko 117.000 ljudi.
Izvor zemljotresa se nalazio na dubini od 50 kilometara.
Ruska agencija Tas prenosi da iz Japana nema informacija o žrtvama ili šteti, a nije objavljena ni pretnja od cunamija.
(Kurir.rs/TASS/Preveo i priredio: N. V.)
