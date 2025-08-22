Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je obalu ostrva Honšu u Japanu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC, epicentar potresa je bio na 76 kilometara severoistočno od grada Išinomaki, u kojem živi oko 117.000 ljudi.

Izvor zemljotresa se nalazio na dubini od 50 kilometara.

Ruska agencija Tas prenosi da iz Japana nema informacija o žrtvama ili šteti, a nije objavljena ni pretnja od cunamija.

(Kurir.rs/TASS/Preveo i priredio: N. V.)

