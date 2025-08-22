Slušaj vest

Američki predsednik Tramp sinoć je doneo picu i hamburgere grupi policajaca i pripadnika Nacionalne garde koje je zadužio za borbu protiv onoga što je opisao kao rašireni kriminal i beskućništvo u Vašingtonu.

NPR navodi da je Tramp pre susreta sa njima ranije nagovestio da će izaći u patrolu.

- Mislim da ću večeras izaći sa policijom i naravno sa vojskom. Dakle, obavićemo posao - rekao je Tramp u emisiji Šou Toda Starnsa.

Ali umesto toga, Tramp se odlučio za kratak odlazak u operativni centar američke policije zadužene za parkove, koji se nalazi na obali reke Anakostija.

Tramp se, noseći mikrofon u ruci, zahvalio organima reda na radu.

- Sada se osećam veoma bezbedno i čujem da su ljudi veoma bezbedni, ali znam da će u roku od dve nedelje... biti na nivou koji je čak i daleko bolji - rekao je Tramp.

Tramp je ranije ovog meseca iskoristio vanredna ovlašćenja kako bi preuzeo kontrolu nad vašingtonskom policijskom upravom.

Rasporedio je vojnike Nacionalne garde i u prestonicu poslao stotine federalnih službenika zaduženih za sprovođenje zakona.

Bela kuća je saopštila da je više od 600 ljudi uhapšeno po nizu optužbi i da su desetine beskućničkih kampova očišćene.

Gradonačelnica Vašingtona i drugi zvaničnici kritikovali su ovu akciju kao preteranu.