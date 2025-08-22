Slušaj vest

Američki predsednik Tramp sinoć je doneo picu i hamburgere grupi policajaca i pripadnika Nacionalne garde koje je zadužio za borbu protiv onoga što je opisao kao rašireni kriminal i beskućništvo u Vašingtonu.

NPR navodi da je Tramp pre susreta sa njima ranije nagovestio da će izaći u patrolu.

- Mislim da ću večeras izaći sa policijom i naravno sa vojskom. Dakle, obavićemo posao - rekao je Tramp u emisiji Šou Toda Starnsa.

Američki predsednik Donald Tramp sa pripadnicima Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, podelio im hamburgere i picu Foto: Printscreen/Youtube/Fox News

Ali umesto toga, Tramp se odlučio za kratak odlazak u operativni centar američke policije zadužene za parkove, koji se nalazi na obali reke Anakostija.

Tramp se, noseći mikrofon u ruci, zahvalio organima reda na radu.

- Sada se osećam veoma bezbedno i čujem da su ljudi veoma bezbedni, ali znam da će u roku od dve nedelje... biti na nivou koji je čak i daleko bolji - rekao je Tramp.

Ulice Vašingtona pred sastanak Trampa i Zelenskog Foto: Rod Lamkey/FR172078

Tramp je ranije ovog meseca iskoristio vanredna ovlašćenja kako bi preuzeo kontrolu nad vašingtonskom policijskom upravom.

Donald Tramp igra golf u Škotskoj. On je juče doputovao u Veliku Britaniju, a danas je odigrao partiju golfa, a oko njega su bile primetne velike snage bezbednosti. Foto: Tolga Akmen/EPA

Rasporedio je vojnike Nacionalne garde i u prestonicu poslao stotine federalnih službenika zaduženih za sprovođenje zakona.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Bela kuća je saopštila da je više od 600 ljudi uhapšeno po nizu optužbi i da su desetine beskućničkih kampova očišćene.

Gradonačelnica Vašingtona i drugi zvaničnici kritikovali su ovu akciju kao preteranu.

Trampovog potpredsednika Džej Diju Vensa i ministra odbrane Pita Hegseta demonstranti su izviždali tokom fotografisanja sa pripadnicima Nacionalne garde na železničkoj stanici Junion u sredu.

(Kurir.rs/NPR/Preveo: N. V.)

Ne propustitePlanetaGOTOVO JE, TRAMP SE POVLAČI I OSTAVLJA PUTINA I ZELENSKOG SAME! Procurele informacije, evo šta je američki predsednik rekao savetnicima u Beloj kući (FOTO)
tramp2.jpg
PlanetaOVAJ ČOVEK JE RUSIMA PREDAO NUKLEARNE BOMBE I SADA SE KAJE Upozorenje ukrajinskog diplomate koji je 90-ih pregovarao sa Moskvom: TRAMPE, ČINIŠ VELIKU GREŠKU
tramp.jpg
PlanetaTRUPE DESET ZEMALJA SE SPREMAJU ZA UKRAJINU! Evropi se žuri, izrada plana u toku, Francuzi i Britanci šalju STOTINE VOJNIKA, evo gde bi bili raspoređeni (FOTO)
ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruski predsednik Vladimir Putin mapa Evrope vojska
PlanetaTRAMPOV ŠOU NA SASTANKU, URSULA MU OVO NEĆE ZABORAVITI! Merca pita odakle mu takav ten, Meloni zbog njega prevrće očima, a onda je red na šeficu vlade EU (FOTO)
tramp.jpg
PlanetaOVO SU 4 OPCIJE BEZBEDNOSNIH GARANCIJA UKRAJINI! Analiza stručnjaka za BBC, od prve će biti loše i Rusima, ali i predsedniku Amerike (FOTO)
britanski premijer Kir Starmer francuski predsednik Emanuel Makron ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruski predsednik Vladimir Putin