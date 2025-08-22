Slušaj vest

(KMG) – “Kineski kvalitetni proizvodi su popularni širom sveta, a njeno diverzifikovano i stabilno tržište je omiljeno kod mnogih, što nije nešto što bi se moglo promeniti carinama ili trgovinskim ratovima, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova, Mao Ning, na redovnoj konferenciji za novinare u četvrtak.

Prema ekonomskim podacima koje je Kina objavila za jul, uvoz i izvoz robe dostigli su novi maksimum ove godine.

Mao je navela da je, uprkos složenom i nestabilnom spoljnom okruženju, spoljna trgovina Kine nastavila dobro da funkcioniše, što odražava snažnu otpornost kineske ekonomije i rastuću globalnu potražnju za kineskim proizvodima.

„Ovo je kombinovani rezultat napora Kine da proširi otvaranje visokog standarda, promoviše razvoj visokog kvaliteta, te poboljša i nadogradi industrije“, rekla je portparolka.