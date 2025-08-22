NE ZNA SE KO JE NAPADAČ

Napad dronom na konvoj Ujedinjenih nacija zapalio je i uništio svih 16 kamiona koji su prevozili hranu u glađu pohođen sever Darfura u Sudanu, saopštile su sinoć Ujedinjene nacije.

Prema rečima portparola UN, svi vozači konvoja Svetskog programa za hranu i prateći personal su bezbedni.

- Ne zna se ko napadač - saopšteno je iz UN.

Ovo je drugi takav napad u poslednja tri meseca, izveden sa namerom da se konvoj UN spreči da dopremi hranu na sever Darfura.

U junu je napadnut konvoj Svetskog programa za hranu i Unicefa, i tada je poginulo petoro ljudi a nekoliko je ranjeno.

U Sudanu građanski rat traje od 2023. godine.

Na jednoj strani je vojska, na drugoj paravojne Snage za brzu podršku.

U ratu je poginulo 40.000 ljudi a 13 miliona je otišlo u zbegove. Oko 25 miliona ljudi na udaru je akutne gladi, kažu UN.