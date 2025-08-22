Slušaj vest

Izrael Kac, izraelski ministar odbrane, upozorio je danas da bi grad Gaza mogao da bude uništen ako palestinski Hamas ne prihvati uslove Izraela, koji se priprema za veliku ofanzivu u toj oblasti.

Dan pošto je izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da će dozvoliti vojsci da zauzme grad Gazu i pošto su zauzeta predgrađa, ministar odbrane Izrael Kac upozorio je da bi najveći grad u toj enklavi mogao da se "pretvori u Rafu ili Beit Hanun".

profimedia0848290347.jpg
Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

Ti gradovi su razoreni ranije u ratu.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram

- Vrata pakla će se skoro otvoriti nad glavama ubica i silovtelja Hamasa u Gazi dok ne prihvate izraelske uslove za okončanje rata - napisao je Kac na društvenoj mreži X.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

On je ponovio izraelske zahteve za prekid vatre - oslobađanje svih talaca i potpuno razoružanje Hamasa.

Hamas je saopštio da će osloboditi taoce u zamenu za okončanje rata ali odbija razoružanje bez formiranja palesinske države.

Ofanziva Izraela na Gazu Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Netanjahu je sinoć poručio da je dao "instrukcije da se odmah počnu pregovori sa ciljem oslobađanja svih" izraelskih talaca u Gazi.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

