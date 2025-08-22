"VRATA PAKLA ĆE SE OTVORITI NAD GLAVAMA UBICA" Izraelski ministar odbrane upozori da bi grad Gaza mogao da bude uništen ako Hamas ne prihvati uslove
Izrael Kac, izraelski ministar odbrane, upozorio je danas da bi grad Gaza mogao da bude uništen ako palestinski Hamas ne prihvati uslove Izraela, koji se priprema za veliku ofanzivu u toj oblasti.
Dan pošto je izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da će dozvoliti vojsci da zauzme grad Gazu i pošto su zauzeta predgrađa, ministar odbrane Izrael Kac upozorio je da bi najveći grad u toj enklavi mogao da se "pretvori u Rafu ili Beit Hanun".
Ti gradovi su razoreni ranije u ratu.
- Vrata pakla će se skoro otvoriti nad glavama ubica i silovtelja Hamasa u Gazi dok ne prihvate izraelske uslove za okončanje rata - napisao je Kac na društvenoj mreži X.
On je ponovio izraelske zahteve za prekid vatre - oslobađanje svih talaca i potpuno razoružanje Hamasa.
Hamas je saopštio da će osloboditi taoce u zamenu za okončanje rata ali odbija razoružanje bez formiranja palesinske države.
Netanjahu je sinoć poručio da je dao "instrukcije da se odmah počnu pregovori sa ciljem oslobađanja svih" izraelskih talaca u Gazi.
(Kurir.rs/Beta-AFP)