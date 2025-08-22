Slušaj vest

Apostolos Vesiropulos, bivši zamenik ministra finansija Grčke, iznenada je preminuo u 59. godini od srčanog udara, dok se nalazio na plaži Kalo­girija u Sitoniji, na Halkidikiju.

Vesiropulosu je u subotu iznenada pozlilo i srušio se. Njegovi rođaci su odmah pozvali Hitnu pomoć, koja ga je prevezla u Zdravstveni centar Agios Nikolaos.

Uprkos dugoj reanimaciji koju su izveli lekar i spasioci, nije preživeo.

On je bio poslanik iz Imatije i od 4. aprila 2025. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara poslaničke grupe Nove demokratije.

Od 29. avgusta 2023. do marta 2025. godine bio je predsednik Stalnog odbora za ekonomska pitanja parlamenta.

Od jula 2019. do juna 2023. godine obavljao je dužnost zamenika ministra finansija, zaduženog za pitanja poreske politike i javne imovine u vladi Kirijakosa Micotakisa, prenose Grčki mediji.