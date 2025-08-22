Slušaj vest

Kim je to izjavio u četvrtak na ceremoniji u Pjongjangu, gde se sastao sa komandantima jedinice koja se borila za Rusiju u zapadnom regionu Kurska, prema navodima severnokorejskih državnih medija KCNA. On ih je nazvao „herojskom vojskom“, a na fotografijama objavljenim u državnim medijima vidi se kako Kim zakačinje ordenje na uniforme vojnika.

Na drugim fotografijama vidi se i kako Kim postavlja značke na portrete poginulih vojnika poređane na zidu, ispod kojih su zlatnim slovima ispisana njihova imena.

„Srce mi je teško i gorko dok se suočavam s činjenicom da te uzvišene ličnosti, koje su dale svoje dragocene živote za veliku pobedu i slavu, mogu da upoznam samo preko fotografija na memorijalnom zidu“, rekao je Kim u govoru, prema navodima KCNA.

1/4 Vidi galeriju Kim Džong Un grli svoje vojnike Foto: STR / AFP / Profimedia

Na ceremoniji u Pjongjangu 21. avgusta Kim je pohvalio vojnike koji su se vratili iz Rusije, javili su severnokorejski državni mediji.

„Dok stojim pred porodicama poginulih vojnika, ne znam kako da izrazim svoje žaljenje i izvinjenje što nisam mogao da zaštitim naše dragocene sinove.“

Ceremonija je, prema objavljenim fotografijama, bila ispunjena suzama – Kim se sastao s ožalošćenim porodicama koje su plakale i odavale poštu vojnicima na memorijalnom zidu. Na više fotografija vidi se kako Kim grli uplakanu decu i tugujuće vojnike.

Vlasti su potom priredile i banket u čast jedinice koja se vratila, izvestila je KCNA.

Kim se 21. avgusta u Pjongjangu sastao sa ožalošćenim porodicama severnokorejskih vojnika koji su poginuli boreći se za Rusiju, prema navodima severnokorejskih državnih medija KCNA.

Severna Koreja je prošle godine počela da šalje veći broj vojnika i vojne opreme kako bi podržala Rusiju u ratu protiv Ukrajine, nakon zvaničnih sastanaka Kima i ruskog predsednika Vladimira Putina, čime je zatvorena i autoritarna azijska država uvučena u srce jednog evropskog rata.