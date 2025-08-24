Slušaj vest

On je više puta objavljivao na društvenim mrežama nakon što je u maju 2022. godine osuđen na 32 godine zatvora za ubistvo dilera droge Hemavanda Alija Huseina.

Korišćenje mobilnog telefona iza rešetaka je nezakonito, ali čuvari u zatvoru HMP Mančester izgleda nisu u stanju da zaustave nasilnika - koji je čak i uživo prenosio sebe kako igra onlajn igre za tokene koji se mogu zameniti za novac.

U svom najnovijem snimku ovog meseca, Merizaj tvrdi da britanski zvaničnici sprečavaju njegovo prebacivanje u Albaniju da tamo odsluži ostatak kazne.

Na pitanje kada očekuje da će biti poslat kući, ubica odgovara: "Podneo sam sve zahteve. Čini mi se da nas koji služimo doživotne kazne uopšte ne prebacuju."

Sporazum o transferu zatvorenika između Velike Britanije i Albanije stupio je na snagu u maju 2023. godine.

Namenjen uštedi novca poreskih obveznika, on omogućava premeštanje svih Albanaca koji služe više od četiri godine u britanskim zatvorima, kako bi mogli da odsluže ostatak kazne kući.

Međutim, sporazum je praćen kašnjenjima, a izvor iz Albanske zatvorske službe rekao je da je do sada prebačeno samo deset albanskih zatvorenika.

U ranijem TikTok četu u kojem je razgovarao o mogućnosti vraćanja kući, Merizaj je naveo svoje zamerke britanskom zatvorskom sistemu.

- Možda neću imati telefon u albanskom zatvoru, ali znam da mogu da ga nabavim. Nisam video svoju porodicu sedam godina. Razgovaram sa njima svaki dan, ali ih nisam fizički sreo.

- Hrana u ovom zatvoru je užasna. Ovde se čak ni ne govori albanski - samo engleski. Mislim... nikad se ne zna, možda će biti gore u Albaniji. Ali glavni razlog zašto želim da se vratim je da vidim svoju porodicu.

Iako se retko krivično goni, posedovanje ili korišćenje mobilnog telefona u zatvoru bez dozvole je prekršaj.

Merizaj je prvi put počeo da deli video snimke iz svoje zatvorske ćelije 2023. godine, pa je čak delio i video snimke na kojima zarađuje tokene osvajajući onlajn igre.

Takođe je učestvovao u TikTok "Uživo mečevima", gde se korisnici snimaju kako razgovaraju sa drugim korisnicima pet minuta dok traže donacije od onlajn gledalaca.

Merizajev sadržaj na društvenim mrežama sugeriše da uživa u udobnom načinu života, a video iz njegove ćelije u zatvoru u Mančesteru prošle godine prikazuje televizor, zvučnik i gejming konzolu, kao i niz knjiga na njegovom maternjem jeziku.

Takođe je pozirao na Instagramu noseći patike Dolče i Gabana od 550 funti ispred svoje ćelije, vejpujući dok je na slici ispisano "jači nego ikad" na albanskom.

Vlada želi da smanji broj stranaca u britanskim zatvorima kako bi smanjila opterećenje poreskih obveznika, koji plaćaju 40.000 funti godišnje za svako zatvorsko mesto.

Prema trenutnoj "šemi ranog udaljenja", strani prestupnici svih nacionalnosti mogu biti deportovani nakon što odsluže 50% kazne u Velikoj Britaniji.

Svako ko je deportovan u okviru ove šeme je slobodan po dolasku u svoju zemlju i nije obavezan da tamo služi dalju zatvorsku kaznu.

Prošle godine u zatvorima u Engleskoj i Velsu bilo je 1.099 Albanaca, što ih čini najvećom grupom stranih zatvorenika.

Merizaj je bio deo bande koja je 2019. godine namamila dilera kanabisa Hemavanda Alija Huseina u kuću u Hartlpulu pre nego što ga je upucala sačmaricom.

Nakon ubistva, pronađen je u Belgiji i izručen Velikoj Britaniji. Trojica drugih članova albanske bande osuđena su na zatvorsku kaznu zbog ubistva iz nehata.

Doživotno ga zatvorivši 2022. godine, sudija Lavander je priznao da Merizaj nije povukao okidač i da nije bio u kući kada se ubistvo dogodilo, ali je rekao da je bio u velikoj meri uključen u planiranje i da je kupio oružje, uključujući i sekiru.

Portparol Ministarstva pravde je rekao: "Većina povrataka se dešava u okviru Programa ranog udaljenja, a ne Sporazuma o transferu zatvorenika."

- Sporazumi o transferu zatvorenika su samo jedan od načina na koji izvlačimo strane kriminalce iz naših zatvora. Od stupanja na dužnost, ova vlada je deportovala 4.532 strana prestupnika - što je povećanje od 14 procenata u odnosu na prethodnih 12 meseci.

- Takođe raspoređujemo osoblje u 80 zatvora kako bismo ubrzali udaljenje zatvorenika koji nemaju pravo da budu u ovoj zemlji.