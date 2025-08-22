Slušaj vest

Pored grada Gaze, očekuje se da će se glad proširiti na Deir al-Balah i Kan Junis do kraja septembra, navodi se u izveštaju.

IPC tehnički ne proglašava glad, već analizira situaciju kako bi omogućio vladama i organizacijama da daju zvanične izjave ili odluke o proglašenju gladi. Ali ova klasifikacija u praksi znači da su ispunjeni uslovi za proglašenje gladi: masovna neuhranjenost, smrt i potpuni kolaps pristupa hrani.

Kancelarija izraelske vojske KOGAT, koja je odgovorna za koordinaciju humanitarne pomoći u Gazi, odgovorila je na izveštaj rekavši da "odbacuje nalaze izveštaja, posebno tvrdnju o gladi u Gazi".

U saopštenju se navodi da je "izveštaj lažan i zasnovan na delimičnim, pristrasnim podacima koje je dostavio Hamas", i optužuje IPC da je jednostran i da ignoriše, kako kažu, "opsežne humanitarne napore koje Izrael preduzima u Gazi".

Međunarodni pritisak

Benjamin Netanjahu se suočava sa sve većim međunarodnim pritiskom zbog humanitarne katastrofe. Izrael je ranije ovog meseca najavio mere za povećanje toka pomoći, a Netanjahu je tvrdio da "stotine kamiona" ulaze u Gazu i da ako se sprovede politika gladovanja, "niko u Gazi ne bi bio živ posle dve godine rata".

U četvrtak uveče, Netanjahu je rekao vojnicima da je njegov kabinet odobrio veliku kopnenu ofanzivu na grad Gazu, uprkos međunarodnom i domaćem protivljenju. Dodao je da je naredio nastavak pregovora o oslobađanju talaca i okončanju rata "pod uslovima prihvatljivim za Izrael".

- Odobrio sam plan IDF-a da preuzme kontrolu nad Gazom i porazi Hamas. Ova dva cilja – uništenje Hamasa i oslobađanje naših talaca - idu ruku pod ruku.“

Izrael je početkom ove nedelje izdao poziv za 60.000 rezervista pre ofanzive. Vojska kaže da je već obezbedila položaje na prilazima gradu nakon višednevnih intenzivnih bombardovanja. Palestinci beže u velikom broju. IPC, koji obuhvata 21 partnersku organizaciju, uključujući "Spasimo decu", Oksfam i UNICEF, predviđa dalje pogoršanje stanje sa hranom između sredine avgusta i kraja septembra.

- Tokom tog perioda, skoro trećina stanovništva – oko 641.000 ljudi – živeće u katastrofalnim uslovima, dok će broj onih u "vanrednom stanju" porasti na 1,14 miliona - navodi se u izveštaju. Ovo je, dodaje se, „prvi put da je glad zvanično potvrđena na Bliskom istoku" i tek peti put otkako IPC postoji.