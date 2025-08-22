Slušaj vest

Najmanje šest osoba je poginulo, a deset se vode kao nestale u nesreći tokom gradnje mosta preko Žute reke na deonici Sečuan-Čingaj, javlja portal Global tajms navodeći podatke kinske državne agencije Hsinhua.

Čelični građevinski kabl pukao je tokom zatezanaja, što je prouzrokovalo urušavanje glavnog lučnog rebra čelične grede dužine 108 metara, a preliminarne istrage pokazuju da je u vreme incidenta na licu mesta bilo 16 građevinskih radnika.

Srušio se most na Žutoj reci u Kini Foto: Pritnscreen/X

Ministarstvo za vanredne situacije Kine na teren je poslalo spasilački tim da bi odmah proverio status osoblja, koordinirao i rasporedio snage za spasavanje na vodi u potrazi za radnicima koji su pale u reku.

Prema navodima medija, most na železničkoj pruzi Sečuan-Čengdgu, koji se nalazi na granici okruga Đianža u tibetanskoj autonomnoj prefekturi Huangnan i autonomnog okruga Hualong Hui u gradu Hajdong, u provinciji Čingaj, najduži je dvokolosečni železnički most sa kontinuiranom čeličnom rešetkastom konstrukcijom na svetu i prvi kineski železnički most sa čeličnom rešetkastom konstrukcijom preko Žute reke.

Realizacija tog projekta planirana je za kraj avgusta ove godine.

U Kini postoji i stakleni most koji "puca" pod nogama što turistima ledi krv u žilama.

(Kurir.rs/FoNet)

