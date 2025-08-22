Slušaj vest

SAD će na takmičenje, koje se održava u Moskvi 20. septembra, poslati pevača Brendona Hauarda.

Spekuliše se da je Hauard sin Majkla Džeksona, mada nema dokaza za te tvrdnje.

Hauard je sin pevačice Miki Hauard koja je poznavala porodicu Džekson.

Među učesnicima su Belorusija, Kirgistan, Venecuela, Kuba, Katar i Kazahstan.

Rusiju će na takmičenju predstavljati pop pevač Šaman, kome su EU uvele sankcije zbog učestvovanja na koncertima koje je organizovao Kremlj.

Intervizija, alternativa Evroviziji iz sovjetskog doba, održavala se od 1965. do 1968. i od 1977. do 1980. godine u Čehoslovačkoj i Poljskoj.

Nakon što je Rusiji zabranjeno učešće na Evroviziji zbog rata u Ukrajini 2022, ruski predsednik Vladimir Putin je ponovo inicirao organizovanje Intervizije.