Kaja Kalas, Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, upozorila je zapadne lidere da je pritisak na Ukrajinu da preda delove teritorije Rusiji zamka u koju ih uvlači Putin.

Kalas je rekla u intervjuu za BBC da je dozvola Rusiji da zadrži ukrajinske teritorije, kao deo mirovnog plana, zamka u koju ruski predsednik Vladimir Putin želi da oni uđu.

To je bio njen prvi intervju za britanski medij od kada su se evropski lideri pridružili mirovnim pregovorima američkog predsednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući.

Ukrajina je uporno odbacivala mogućnost prepuštanja Donbasa Kremlju u zamenu za mir, mada je američki predsednik Donald Tramp istakao potrebu za "razmenom teritorija".

Kalas je govorila dugo i o "verodostojnim i snažnim" bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, prenosi BBC.

Priznala je da nema mnogo konkretnih koraka za snage odvraćanja u ovoj fazi pregovora.

"Najjača bezbednosna garancija je jaka ukrajinska vojska", rekla je ona i istakla značaj uspostavljanja garancija, koje nisu samo na papiru.

Ona je rekla da je na zemljama članicama "koalicije voljnih" da utvrde tačno kako mogu da doprinesu i da još nije jasno pod kojim mandatom bi njihove snage delovale.

Lideri ključnih EU zemalja uključujući Francusku, Nemačku, Italiju i Finsku pridružili su se ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom u razgovorima u Beloj kući prošle nedelje, nekoliko dana pošto je Tramp primio Putina u vojnoj bazi na Aljasci.

(Kurir.rs/Beta)

