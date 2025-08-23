Slušaj vest

Njihov udeo u ukupnom broju zahteva za izbeglički status je mali, a i Kanada retko prihvata zahtev za izbeglištvo iz SAD.

Tražioci azila iz drugih zemalja koji prelaze kopnenu granicu iz SAD budu vraćeni, na osnovu bilateralnog sporazuma, sa obrazloženjem da treba da podnesu zahtev za azil u prvoj bezbednoj zemlji u koju stignu.

Zahtev za azil je podnelo 245 ljudi iz SAD, a ukupno oko 55.000 ljudi zatražilo je azil u Kanadi.

Prošle godine, 204 osobe su podnele zahtev za izbeglički status u Kanadi, a SAD su navedene kao zemlja progona.

Podaci ne govore zašto su zahtevi podneti. Osam advokata je reklo Rojtersu da čuju od sve više trans Amerikanaca žele da odu iz SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp i Vrhovni sud SAD-a su ukinuli neka prava transrodnih osoba, ograničavajući ko može da ima pristup zdravstvenoj nezi u skladu sa rodnim identitetom, ko može da služi u vojsci, ko može da koristi koji toalet i ko može da učestvuje u određenim sportovima.