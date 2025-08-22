Slušaj vest

Svet budnim okom prati pregovore o ratu u Ukrajini, ali se sukob na Bliskom istoku ne smiruje. Izrael je napao Gazu, a počela je i evakuacija na stotine hiljada Palestinaca.

Podsetimo, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, razgovarao je sa predsednicima zaraćenih zemalja. Tramp se sa predsednikom Rusije, Vladimirom Putinom, susreo na Aljasci, dok su se pregovori sa predsednikom Volodimirom Zelenskim održali u Beloj kući.

Boško Jakšić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i novinar, Mihailo Savić, analitičar za međunarodne odnose, kao i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

Jakšić o pregovorima između Trampa, Putina i Zelenskog

- Bilo je mnogo analiza vezanih za susret na Aljasci i susret u Beloj kući. Sada je dominantna tema epilog tih susreta pošto ništa nije rešeno. Postoje samo neka obećanja da će se neke stvari rešiti, a brobe na frontu traju. Pokazuju da Putinu nije stalo do primirja, već ga samo smatra kao čip za pregovore, to je suprotno onome što Evropljani i Zelenski žele - kaže Jakšić.

Jakšić dalje objašnjava da je sada ključno pitanje kakve će biti bezbednosne garancije Ukrajini.

- Ništa nije rešeno jer nisu rešeni osnovni zahtevi Vladimira Putina. nije sada samo pitanje razmene teritorije, što jeste teško i Zelenski ne može da prihvati dok ga Tramp nagovara, suština je u tome da se otklone koreni konflikta, kao šira geostrateška rešenja situacije u Ukrajini. Oni se ne tiču samo Ukrajine, već evropske bezbednosti - kaže Jakšić.

Jakšić naovdi i da se Donald Tramp nije pokazao kao dorastao partner Vladimiru Putinu, jer Putin zna šta želi i to je pobeda, dok Tramp želi sporazum.

Mihailo Savić u studiju Kurira Foto: Kurir Televizija

Savić tvrdi: Rat u Ukrajini se neće ubrzo završiti

Mihailo Savić istakao je svoje mišljenje da se rat u Ukrajini neće završiti ubrzo, pa elaborirao:

- Pred sastanak sam bio veoma skeptičan. Oni ne mogu da se dogovore, to je jasno po zahtevima obe strane. To su potpuno dve različite galaksije kako razgovaraju i šta su im interesi - kaže Savić.

Savić kaže da ne postoje ni opcije oko kojih bi ove dve strane mogle da sednu da se dogovore, sa obzirom na to da su im zahtevi sušte suprotnosti jedni drugima.

- Primirje je nerealno. Kada je Tramp razgovarao sa Putinom shvatio je da je nebulozno da nastavi da se priča o tome. Da je ovo zamrznut konflikt, mi bi mogli da kažemo da dve strane imaju različite interese, zadržimo status "kvo" i krenemo da radimo na tome. Ipak, to se ne dešava zato što u realnom svetu, Rusija ipak pobeđeju, ma koliko postepeno. Rusijina pobeda je neizbežna - kaže Savić.

Pogledajte fotografije sa susreta Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa u Ovalnom kabinetu:

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

On dodaje da ne postoje načini da Ukrajina preokrene realnu situaciju na frontu, dok Rusija ne želi da pravi primirje da ne bi izgubila suštinsku prednost koja oblikuje dinamiku potencijalnih pregovora.

- Trampa interesuje da reši tri problema. Prvi je to što je obećavao glasačima da će to završiti za 24 sata. Drugi je onaj koji je sebi napravio, a nastaviće sebi da ga pravi, a to je pokušaj uvođenja sankcija Indiji - kaže Savić, objašnjavajući da iako je Tramp ovo predstavio kao pritisak na Rusiju, ovo je zapravo bio pokušaj da se spreči pariranje prodajom energenata.

Kao treći problem koji Tramp pokušava da reši, Savić navodi njegov "nacizam u političkom smislu":

- On je trenutno veoma nepopularan u SAD-u, pada mu popularnost pre svega zbog ekonomije jer ništa nije uradio da pomogne Amerikancima da bolje žive, ništa nije uradio povodom inflacije. Drugi razlog su dokumenta Džefrija Epsteina, koji su za njega veoma veliki PR problem - kaže Savić.

Branimir Đokić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Đokić: Sjedinjene Američke Države su sposobne da zaustave rat u Ukrajini

- Sjedinjene Američke Države su sposobne da zaustave rat u Ukrajini, ali nije tu Tramp sam. Mi mnogo volimo da personifikujemo. U nekim zemljama jeste predsednik predsednik, ali ima još mnogo ljudi koji se pitaju i imaju uticaj - kaže Đokić.

Đokić objašnjava da Tramp želi i ima mogućnosti da završi rat, pa je dodao:

- Njegova greška je što je on počeo stavom "ja želim mir". Onda druga strana može da traži mnogo više kako bi se taj mir postigao. Putin stalno odugovlači jer zna da će svaki put dobiti sve više i više od Trampa. Tramp ne može da mu da ono što želi. Putin pobeđuje taktičke pobede, ali će strateški izgubiti - kaže Đokić.

Đokić dodaje da Tramp ne želi previše slabu Rusiju koja bi mogla da potpadne pod pritisak Kine, ali da će Tramp pružiti još jednu priliku:

- Putin ovo radi da bi odugovlačio pregovore, je rnije zainteresovan za mir, već samo da odloži američku vojnu podršku Ukrajini. Kupuje vreme - kaže Đokić.

Jakšić: Tramp se nije pokazao kao dorastao parner Putinu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs