Američki ratni avioni F-16 presreli su ruski špijunski avion koji je bio u misiji kod obale Aljaske.

To je 20. avgusta uveče saopštila Severnoamerička komanda za vazdušnu odbranu (NORAD), a svega oko 24 sata kasnije NORAD je objavio da se sličan incident dogodio i juče, 21. avgusta.

F-16 Foto: Shutterstock

Ova presretanja dolaze manje od nedelju dana nakon što su se predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastali u bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, na samitu na kojem su razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

1/6 Vidi galeriju Američki stelt bombarder B-2 preleće iznad Putina i Trampa na Aljasci Foto: x/Geiger_Capital

Magazin američkih vazduhoplovnih i svemirskih snaga objašnjava da se u toj bazi nalaze avioni F-22 Reptor, koji se ponekad koriste za presretanje ruskih borbenih letelica.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube