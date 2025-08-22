Američki ratni avioni F-16 presreli su ruski špijunski avion koji je bio u misiji kod obale Aljaske.

To je 20. avgusta uveče saopštila Severnoamerička komanda za vazdušnu odbranu (NORAD), a svega oko 24 sata kasnije NORAD je objavio da se sličan incident dogodio i juče, 21. avgusta.

shutterstock_796491070.jpg
F-16 Foto: Shutterstock

Ova presretanja dolaze manje od nedelju dana nakon što su se predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastali u bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, na samitu na kojem su razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Američki stelt bombarder B-2 preleće iznad Putina i Trampa na Aljasci Foto: x/Geiger_Capital

Magazin američkih vazduhoplovnih i svemirskih snaga objašnjava da se u toj bazi nalaze avioni F-22 Reptor, koji se ponekad koriste za presretanje ruskih borbenih letelica.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Navodi se da tokom samita na Aljasci nije bilo razgovora o promeni vojnih stavova dve strane i dodaje da ruski letovi na tom području, kao i američka presretanja, nisu neuobičajena pojava.

(Kurir.rs/Air&Space Forces Magazine/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)

