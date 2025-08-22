AMERIČKI F-16 PRESREĆU RUSKE ŠPIJUNSKE AVIONE IZNAD ALJASKE! Incidenti se ponavljaju iz dana u dan nakon završetka samita Trampa I Putina (FOTO)
Američki ratni avioni F-16 presreli su ruski špijunski avion koji je bio u misiji kod obale Aljaske.
To je 20. avgusta uveče saopštila Severnoamerička komanda za vazdušnu odbranu (NORAD), a svega oko 24 sata kasnije NORAD je objavio da se sličan incident dogodio i juče, 21. avgusta.
Ova presretanja dolaze manje od nedelju dana nakon što su se predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastali u bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, na samitu na kojem su razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.
Magazin američkih vazduhoplovnih i svemirskih snaga objašnjava da se u toj bazi nalaze avioni F-22 Reptor, koji se ponekad koriste za presretanje ruskih borbenih letelica.
Navodi se da tokom samita na Aljasci nije bilo razgovora o promeni vojnih stavova dve strane i dodaje da ruski letovi na tom području, kao i američka presretanja, nisu neuobičajena pojava.
(Kurir.rs/Air&Space Forces Magazine/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)