ŽESTOKE BORBE U DONBASU: Ruska vojska navodno zauzela tri sela u Donjeckoj oblasti
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo preko Telegrama da su zauzeta sela Katerinivka, Volodimirivka i Rusin Jar u toj ukrajinskoj oblasti, koju je Moskva pripojila.
Ruska vojska povećala je teritorijalna osvajanja poslednjih meseci, naspram malobrojnijih i lošije opremljenih ukrajinskih snaga.
Napredovanja se prijavljuju u vreme kada je američki lider Donald Tramp koji želi što pre da okonča ruski napad na Ukrajinu pokrenut 2022. godine objavio pripremu susreta između ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ali još izgleda da je daleko dogovor za taj sastanak.
Putin izbegava susret
Tramp je priznao da će znati više o šansama za mir tek za dve nedelje.
Ruska vojska je trenutno okupirala oko 20 odsto ukrajinske teritorije.
Kurir.rs/Beta