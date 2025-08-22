Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo preko Telegrama da su zauzeta sela Katerinivka , Volodimirivka i Rusin Jar u toj ukrajinskoj oblasti, koju je Moskva pripojila.

Napredovanja se prijavljuju u vreme kada je američki lider Donald Tramp koji želi što pre da okonča ruski napad na Ukrajinu pokrenut 2022. godine objavio pripremu susreta između ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ali još izgleda da je daleko dogovor za taj sastanak.