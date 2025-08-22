Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo preko Telegrama da su zauzeta sela Katerinivka, Volodimirivka i Rusin Jar u toj ukrajinskoj oblasti, koju je Moskva pripojila.

Ruska vojska povećala je teritorijalna osvajanja poslednjih meseci, naspram malobrojnijih i lošije opremljenih ukrajinskih snaga.

Napredovanja se prijavljuju u vreme kada je američki lider Donald Tramp koji želi što pre da okonča ruski napad na Ukrajinu pokrenut 2022. godine objavio pripremu susreta između ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ali još izgleda da je daleko dogovor za taj sastanak.

Putin izbegava susret

Zelenski je juče optužio svog ruskog kolegu da želi da izbegne taj susret.

Tramp je priznao da će znati više o šansama za mir tek za dve nedelje.

Ruska vojska je trenutno okupirala oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

Kurir.rs/Beta

